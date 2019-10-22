HABER

Eski ABD Başkanı Jimmy Carter hastaneye kaldırıldı!

DÜNYA HABERLERİ  | 22.10.2019 15:11 | Son Güncelleme

39. ABD Başkanı Jimmy Carter'ın, Georgia'daki evinde evinde düştükten sonra kalça kemiğini kırması nedeniyle hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

Eski ABD Başkanı Jimmy Carter hastaneye kaldırıldı!

Eski ABD Başkanı Jimmy Carter'ın evinde düştükten sonra hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

Carter Merkezi Sözcüsü Deanne Congileo, 95 yaşındaki eski ABD Başkanının dün akşam Georgia eyaletinin Plains kasabasındaki evinde düştüğünü ve leğen kemiğinde küçük bir kırık oluştuğunu açıkladı.

Phoebe Sumter Tıp Merkezi'nde tedavi altına alınan Carter'ın moralinin yerinde olduğu ve evde iyileşmeyi dört gözle beklediği ifade edildi.

Eski ABD Başkanı Jimmy Carter, ay başında yine düşerek kafasını çarpmış ve kaşının üzerine 14 dikiş atılmıştı.

ABD tarihinde en uzun yaşayan eski Başkan olan Carter, 92 yaşındaki eşi Rosalynn Carter ile de en uzun süre birlikte yaşamlarını sürdüren eski ABD başkanı ve başkan eşi unvanını almıştı.

Bu unvan daha önce 73 yıldan fazla evli kalan George ve Barbara Bush çiftine aitti.

PARTNERŞevval saunada!Şevval saunada!
Kaçırılan ambulans yayaların arasına daldıKaçırılan ambulans yayaların arasına daldı
Lübnan'da önlem paketi protestoları durduramadı!Lübnan'da önlem paketi protestoları durduramadı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ABD Jimmy Carter Georgia

En Çok Okunan Haberler

Ahmet Kural tanınmaz hale geldi! İşte yeni imajı

Ahmet Kural tanınmaz hale geldi! İşte yeni imajı

HDP'li 4 belediyeye kayyum atandı

HDP'li 4 belediyeye kayyum atandı

İmamoğlu'ndan Haydarpaşa ve Sirkeci Garı açıklaması

İmamoğlu'ndan Haydarpaşa ve Sirkeci Garı açıklaması

'Kocam yanımda kime ne?'

'Kocam yanımda kime ne?'

'Af' yasasında flaş gelişme! AK Parti'den açıklama

'Af' yasasında flaş gelişme! AK Parti'den açıklama

Canlı yayında çok sert tartışma! Programı terk etti!

Canlı yayında çok sert tartışma! Programı terk etti!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Trump'ın Erdoğan'a mektubu olay olmuştu! Tepki yağıyor

Trump'ın Erdoğan'a mektubu olay olmuştu! Tepki yağıyor

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

ABD Başkanı Trump'tan yeni açıklamalar

ABD Başkanı Trump'tan yeni açıklamalar

Trump açıkladı! Türkiye'ye geliyorlar

Trump açıkladı! Türkiye'ye geliyorlar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kaçırılan ambulans yayaların arasına daldı

Kaçırılan ambulans yayaların arasına daldı

Lübnan'da önlem paketi protestoları durduramadı!

Lübnan'da önlem paketi protestoları durduramadı!

Katalonya'daki gösteriler İspanya geneline yayılıyor

Katalonya'daki gösteriler İspanya geneline yayılıyor

Kritik Erdoğan-Putin görüşmesi Soçi'de başladı

Kritik Erdoğan-Putin görüşmesi başladı

Erdoğan-Putin görüşmesi öncesi Rusya'dan açıklama

Kritik görüşme öncesi Rusya'dan açıklama

Tel Abyad’da en kritik nokta ele geçirildi

Kritik nokta ele geçirildi! Saldırılar durdu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.