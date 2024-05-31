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  4. Eski ABD Başkanı Trump'ı yıkan karar! "Sus payı" davasında suçlu bulundu

Eski ABD Başkanı Trump'ı yıkan karar! "Sus payı" davasında suçlu bulundu

31.05.2024 00:23
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Eski ABD Başkanı ve 2024 başkanlık seçimlerinin Cumhuriyetçi adayı Donald Trump, "sus payı" davasındaki 34 suçlamanın hepsinden jüri tarafından suçlu bulundu. Trump ABD tarihinde hüküm giyen ilk eski başkan oldu.

Eski ABD Başkanı Trump'ı yıkan karar! "Sus payı" davasında suçlu bulundu

Eski ABD Başkanı ve 2024 başkanlık seçimlerinin Cumhuriyetçi adayı Donald Trump, "sus payı" davasındaki 34 suçlamanın hepsinden jüri tarafından suçlu bulundu.

Karar sonrası Trump, "Alınan karar rezilliktir, ben suçsuzum. Gerçek karar 5 Kasım'daki başkanlık seçimlerinde ortaya çıkacak. Sonuna kadar devam edeceğiz" dedi.

TRUMP'IN 'SUS PAYI' DAVASI

ABD Başkanı Trump, 18 Mart 2023'te Manhattan Bölge Savcılığınca yetişkin filmlerinde oyunculuk yapan Stormy Daniels'e 2016 başkanlık seçimleri sırasında yasa dışı "sus payı" ödenmesiyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında büyük jüri tarafından suçlanmıştı.

Trump, "sus payı" ve bununla ilgili kayıtlarda sahtekarlık yapmaktan 4 Nisan 2023'te New York'ta hakim karşısına çıkmıştı. Kendisine yöneltilen 34 ayrı suçlamayı reddeden Trump, hakkındaki iddiaları "siyasi cadı avı" olarak nitelemiş ve suçlamaları "seçimlere müdahale" olarak gördüğünü belirtmişti.

Trump, "Amerikan tarihinde kendisine yöneltilen suçlamalar nedeniyle hakim karşısına çıkan ilk eski başkan" olarak kayıtlara geçmişti.Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Donald Trump
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