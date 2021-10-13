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Eski ABD Başkanı Trump'tan 'özlem' dolu mesaj

13.10.2021 19:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eski ABD Başkanı Donald Trump, Joe Biden'ın şu anki politikalarında "başarısız" olduğunu belirterek, "Beni hala özlemediniz mi?" açıklamasında bulundu.

Eski ABD Başkanı Trump'tan 'özlem' dolu mesaj

Trump, yaptığı yazılı açıklamada, "Kovid-19 salgını kontrolden çıkıyor, mağazalarımızda az sayıdaki ürünle tedarik zincirimiz çöküyor. Afganistan'da aşağılandık, sınırımız ise tam bir felaket, benzin fiyatları ve enflasyon hızla artıyor." değerlendirmesinde bulundu.

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"BENİ HALA ÖZLEMEDİNİZ Mİ?"

Biden'ın "başarısız" olduğu mesajını veren Trump, "Beni hala özlemediniz mi?" ifadesiyle açıklamasına son verdi.

Trump, 2016-2021 döneminde ABD'nin 45. Başkanı olarak görev yapmıştı. Trump, Biden'ın galibiyetiyle neticelenen 3 Kasım 2020 seçimlerinin asıl kazananının kendisi olduğunu ancak seçimlerde hile ile Biden'ın başkanlığı elde ettiğini savunuyor. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Donald Trump Joe Biden
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