HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Eski ABD Başkanı Trump: "Ülkeler Çin'e Olan Borçlarını Ödemesin"

Eski ABD Başkanı Trump: "Ülkeler Çin'e Olan Borçlarını Ödemesin"

06.06.2021 13:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eski ABD Başkanı Donald Trump, salgının başlangıcıyla ilgili olarak suçladığı Çin’in 10 trilyon dolar ödemesi gerektiğini söyledi. Trump, ülkelerin Çin’e olan borçlarını silmesini ve ödememesini tavsiye etti

Eski ABD Başkanı Trump: "Ülkeler Çin'e Olan Borçlarını Ödemesin"

Eski ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Carolina eyaletinin Greeville şehrinde Cumhuriyetçi partinin bir toplantısında konuştu. Kuzey Carolina Cumhuriyetçi Parti Başkanı Michael Whatley, Trump’ı anons ederken “Bizim başkanımız” diyerek kürsüye devat etti. Trump konuimasında, ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Başkanı Anthony Fauci’ye yönelik sert eleştiriler getirdi. Trump, başkanlığı dönemi de zaman zaman Fauci’yi eleştiriyordu.

Trump konuşmasında Dr. Fauci hakkında bu kez de “Büyük bir doktor değil ama büyük bir tanıtımcı” dedi. Trump “Neredeyse her konuda yanlış bilgiler verdi ve hatalıydı. Wuhan’daki laboratuvar konusunda da yanlıştı” dedi.

Corona virüsünün ilk olarak nereden çıktığına ilişkin tartışmalar halen devam ediyor. ABD istihbarat birimleri de bu konuda çalışmalar yapıyor.

Eski ABD Başkanı Donald Trump, salgının başlangıcıyla ilgili olarak suçladığı Çin’in 10 trilyon dolar ödemesi gerektiğini söyledi. Trump, ülkelerin Çin’e olan borçlarını silmesini ve ödememesini tavsiye etti.

ABD Başkanı Donald Trump, konuşmasında kullandığı ifadelerde bir sonraki seçimlerde yeniden başkanlık için aday olacağının da sinyallerini verdi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Tek düşmanınız pandemi değil!Tek düşmanınız pandemi değil!
İsrail serbest bıraktıİsrail serbest bıraktı
Aynı evde çalışanlar için en iyi kulaklık önerileriAynı evde çalışanlar için en iyi kulaklık önerileri

En Çok Okunan Haberler

30 yıllık birikimleriyle otomobil aldılar! Kaza yapınca büyük şok yaşadılar

30 yıllık birikimleriyle otomobil aldılar! Kaza yapınca büyük şok yaşadılar

Kayıp kız eve dönüp evlendiğini söyledi, sonrası korkunç

Kayıp kız eve dönüp evlendiğini söyledi, sonrası korkunç

Veliler tepki gösterdi! Valilik'ten 'LGS' incelemesi

Veliler tepki gösterdi! Valilik'ten 'LGS' incelemesi

Bülent Serttaş'ın yeni klibinde çıplak kadınlar oynadı!

Bülent Serttaş'ın yeni klibinde çıplak kadınlar oynadı!

Olay sözler: Sana ne lan! Önce melek gibi karına...

Olay sözler: Sana ne lan! Önce melek gibi karına...

Gören polisi aradı! Ağaca asılı halde ölü bulundu

Gören polisi aradı! Ağaca asılı halde ölü bulundu

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Erdoğan'dan 'müsilaj' mesajı! "Talimat verdim" dedi ve duyurdu

Erdoğan'dan 'müsilaj' mesajı! "Talimat verdim" dedi ve duyurdu

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Bakan Soylu'dan dikkat çeken yorum: Çatlasınlar, patlasınlar

Bakan Soylu'dan dikkat çeken yorum: Çatlasınlar, patlasınlar

Şentop'tan Soylu'ya "10 bin dolar alan siyasetçi" sorusu

Şentop'tan Soylu'ya "10 bin dolar alan siyasetçi" sorusu

İstanbul'da yeni virüs endişesi: Temasta bulunmayın

İstanbul'da yeni virüs endişesi: Temasta bulunmayın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.