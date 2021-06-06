Eski ABD Başkanı Trump: "Ülkeler Çin'e Olan Borçlarını Ödemesin"

Eski ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Carolina eyaletinin Greeville şehrinde Cumhuriyetçi partinin bir toplantısında konuştu. Kuzey Carolina Cumhuriyetçi Parti Başkanı Michael Whatley, Trump’ı anons ederken “Bizim başkanımız” diyerek kürsüye devat etti. Trump konuimasında, ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Başkanı Anthony Fauci’ye yönelik sert eleştiriler getirdi. Trump, başkanlığı dönemi de zaman zaman Fauci’yi eleştiriyordu.

Trump konuşmasında Dr. Fauci hakkında bu kez de “Büyük bir doktor değil ama büyük bir tanıtımcı” dedi. Trump “Neredeyse her konuda yanlış bilgiler verdi ve hatalıydı. Wuhan’daki laboratuvar konusunda da yanlıştı” dedi.

Corona virüsünün ilk olarak nereden çıktığına ilişkin tartışmalar halen devam ediyor. ABD istihbarat birimleri de bu konuda çalışmalar yapıyor.

Eski ABD Başkanı Donald Trump, salgının başlangıcıyla ilgili olarak suçladığı Çin’in 10 trilyon dolar ödemesi gerektiğini söyledi. Trump, ülkelerin Çin’e olan borçlarını silmesini ve ödememesini tavsiye etti.

ABD Başkanı Donald Trump, konuşmasında kullandığı ifadelerde bir sonraki seçimlerde yeniden başkanlık için aday olacağının da sinyallerini verdi.

