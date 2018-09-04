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Eski ABD Dışişleri Bakanı, Esad'ın Obama'ya gizli mektup gönderdiğini yazdı

DÜNYA HABERLERİ  | 04.09.2018 23:30 | Son Güncelleme

Beşar Esad'ın İsrail'le barış görüşmeleri yapmak için eski ABD Başkanı Barack Obama'ya gizli bir mektup gönderdiği ortaya çıktı. Eski ABD Dışişleri Bakanı John Kerry anılarını kaleme aldığı "Her gün Ekstradır" adlı kitapta, 2010 yılında Esad'ın İsrail ile barış görüşmelerine aracılık yapması için Başkan Obama'dan yardım istediğini belirtti.

Eski ABD Dışişleri Bakanı, Esad'ın Obama'ya gizli mektup gönderdiğini yazdı

Eski ABD Dışişleri Bakanı John Kerry anılarını kaleme aldığı "Her gün Ekstradır" adlı kitapta, 2010 yılında Esad'ın İsrail ile barış görüşmelerine aracılık yapması için Başkan Obama'dan yardım istediğini belirtti.

Kerry kitabında, Esad'ın Obama'ya, "İsrail'in 1967'deki savaşın ardından işgal ettiği Golan Tepeleri'ni Suriye'ye devretmesi halinde Suriye rejiminin bazı adımlar atmaya hazır olduğunu ilettiğini" yazdı.

Esad'ın mektubunu İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yla da paylaştığını da yazan Kerry, Netanyahu'nun Esad'ın önerisine "şaşırdığını" belirtti.

Kitapta, Esad'ın mektubunun ardından 2011'in ilk aylarına kadar ABD'nin ara buluculuğunda "İsrail ile Suriye rejimi yetkilileri arasında müzakereler yapıldığı" ancak bu müzakerelerde ilerleme olmadığı kaydedildi.

Esad'ın Suriye ile İsrail arasında barış sağlanması için önceki yıllarda yapılan girişimlerin başarısızlıkla sonuçlanmasına rağmen Tel Aviv yönetimiyle anlaşma konusunda istekli olduğunu da yazan Kerry, Washington yönetiminin görüşmeler için ciddiyetini ölçmek amacıyla Esad'den "Suriye rejiminin Hizbullah'a silah sağlamaya son vermesi gibi bazı güven artırıcı önlemler" almasını istediğini ancak Esad'in "verdiği sözleri tutmadığını" ifade etti.

Esad rejiminin Suriye'de yaptığı katliamlara da değinen ve Beşar Esad'ı hedef alan Kerry, kitapta şu ifadeleri kullandı:

"Dört metre uzağınızda otururken yüzünüze karşı yalan söyleyebilen bir adam kendi halkını ölüme gönderdikten sonra dünyaya da kolayca yalan söyleyebilir."

Kerry ayrıca, Suriye'yi Obama yönetiminin arkasında bıraktığı "açık yara" olarak nitelerken, Suriye meselesini her gün düşündüğüne kitabında yer verdi.

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
Beşar Esad Obama israil mektup

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