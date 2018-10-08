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Eski ABD Dışişleri Bakanı Madeleine Albright: Trump, Putin için adeta bir hediye

DÜNYA HABERLERİ  | 08.10.2018 05:53 | Son Güncelleme

Eski ABD Dışişleri Bakanı Madeleine Albright, ABD Başkanı Donald Trump'ın NATO ve Avrupa ülkelerine yönelik açıklamalarını eleştirerek Trump'ın bu anlamda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e "adeta bir hediye" olduğunu söyledi.

Eski ABD Dışişleri Bakanı Madeleine Albright: Trump, Putin için adeta bir hediye

CNN televizyonunda Ferid Zekeriya'nın sorularını yanıtlayan Albright, Trump için "Putin ile arasında benzerlik hissettiğini düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Albright, Rusya'nın ABD demokrasisinin altını oymak ve Washington ile müttefiklerinin arasını bozmak için çok çalıştığını kaydetti.

Trump'ın Avrupa ve NATO'ya yönelik çıkışlarını hatırlatan Albright, "Trump'ın birçok şekilde Putin için adeta bir hediye olduğunu düşünüyorum." dedi.

Eski Başkan Bill Clinton döneminde Dışişleri Bakanlığı yapan Albright, ABD'de karar mekanizmalarının çalışmadığını öne sürdü.

Putin'e yönelik ılımlı ifadelerinden dolayı ABD'de çokça eleştirilen Trump, NATO'yu ve Avrupa ülkelerini NATO kapsamında verdikleri taahhütleri yerine getirmemesi konusunda eleştirmesi ABD'de tartışmalara neden olmuştu.

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
ABD Madeleine Albright Trump putin

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