Eski ABD Dışişleri Bakanı Madeleine Albright: Trump, Putin için adeta bir hediye

CNN televizyonunda Ferid Zekeriya'nın sorularını yanıtlayan Albright, Trump için "Putin ile arasında benzerlik hissettiğini düşünüyorum." ifadelerini kullandı.
Albright, Rusya'nın ABD demokrasisinin altını oymak ve Washington ile müttefiklerinin arasını bozmak için çok çalıştığını kaydetti.
Trump'ın Avrupa ve NATO'ya yönelik çıkışlarını hatırlatan Albright, "Trump'ın birçok şekilde Putin için adeta bir hediye olduğunu düşünüyorum." dedi.
Eski Başkan Bill Clinton döneminde Dışişleri Bakanlığı yapan Albright, ABD'de karar mekanizmalarının çalışmadığını öne sürdü.
Putin'e yönelik ılımlı ifadelerinden dolayı ABD'de çokça eleştirilen Trump, NATO'yu ve Avrupa ülkelerini NATO kapsamında verdikleri taahhütleri yerine getirmemesi konusunda eleştirmesi ABD'de tartışmalara neden olmuştu.
(AA)
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