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Eski ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'dan Taliban açıklaması

15.08.2021 20:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eski ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, kendi dönemlerinde Afganistan'da Taliban ile müzakere sürecinde, Trump yönetiminin "Taliban'a asla güvenmediğini" savundu.

Eski ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'dan Taliban açıklaması

"Fox News Sunday" programına katılan Pompeo, Trump yönetimi olarak Taliban'a meşruiyet kazandırdıkları iddialarına ilişkin soruları yanıtladı.

"EL KAİDE'Yİ EZMEK İÇİN İYİ İŞ ÇIKARDIK"

Pompeo, sunucu Chris Wallace'ın "Taliban'a bu meşruiyeti verdiğiniz ve Afgan hükümetine 5 bin mahkumu serbest bırakması yönünde baskı yaptığınız için pişman mısınız?" şeklindeki sorusuna, "Düşmanlarınla barış yapıyorsun. O gün yaptığım açıklama kesinlikle doğruydu. El Kaide'yi ezmek için iyi iş çıkardık." yanıtını verdi.

Görevden ayrıldıklarında Afganistan'daki El Kaide'ye bağlı militan sayısının 200'ün altına düştüğünü söyleyen Pompeo, 1 Mayıs'a kadar ABD birliklerini geri çekme konusunda Taliban'la anlaşmaya varan müzakereleri yönetmişti.

Pompeo, Taliban ile müzakere sürecinde Trump yönetiminin "Taliban'a asla güvenmediğini" savundu.

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TALİBAN'IN ÜLKEYE HAKİM OLMA SÜRECİ

ABD ile Taliban arasında Şubat 2020'de varılan barış anlaşması çerçevesinde bu yıl uluslararası güçlerin Afganistan'dan geri çekilme süreci başladı.

Anlaşma yabancı güçlere saldırılmamasını öngörürken Taliban'ın Afgan güvenlik güçlerine yönelik eylemlerine dair bir hüküm getirmedi.

Afgan hükümetiyle Doha'daki müzakereleri devam ettiren Taliban, eş zamanlı şekilde hazirandan bu yana şiddetli saldırılarla Afganistan'da birçok ilçeyi, son bir ayda da vilayet merkezlerini hızla ele geçirdi.

Başkent Kabil'i kuşatan Taliban, kenar mahallelere girmeye başlarken hükümete yönetimi ve başkenti barışçıl şekilde devir çağrıları yaptı.

Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin ülkeyi terk etmesi ve hükümet güçlerinin başkentten ayrılmasıyla Taliban kenti tümüyle kontrolüne almaya başladı. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Donald Trump Taliban
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