Eski ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, İran konusunda Biden'a yüklendi

Pompeo, bu yıl Florida eyaletinde yapılan ve Cumhuriyetçileri bir araya getiren en önemli organizasyonlardan biri olan 2021 Muhafazakar Siyasi Eylem Konferansına (CPAC 2021) katılarak Biden yönetimine eleştirilerde bulundu.

İran'la nükleer anlaşmadan ayrılan ve "maksimum baskı" politikasını hayata geçiren Donald Trump'ın dışişleri bakanı olan Pompeo, Biden yönetiminin yeniden nükleer anlaşmaya dönme arzusunun çok yanlış olduğunu savundu.

"BİR FELAKET OLACAK"

Pompeo, "Biden yönetimi yeniden İran'ı memnun etme yoluna girmiş gözüküyor. Bu, ABD için de bölge için de bir felaket olacaktır." ifadelerini kullandı.

İran'a yaptırım uygulamaları durumunda savaş çıkabileceği yönünde kendilerine uyarılar yapıldığını anlatan Pompeo, "Biz İran'a yaptırımlar uyguladık ve savaş olmadı." dedi.

"ABD'NİN VE İSRAİL'İN ÇIKARLARINI SONUNA KADAR SAVUNDUK"

Benzer şekilde ABD'nin Tel Aviv'deki büyükelçiliğini Kudüs'e taşıması veya Golan Tepelerinin "İsrail'e ait olduğunu tanıması" halinde savaşın çıkabileceği uyarılarının yapıldığını ancak kendilerinin bunları gerçekleştirdiğini ve savaş olmadığını söyleyen Pompeo, "ABD'nin ve İsrail'in çıkarlarını sonuna kadar savunduk ve savaş çıkmadı." diye konuştu.