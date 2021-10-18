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Eski ABD Dışişleri Bakanı Powell Hayatını Kaybetti

18.10.2021 16:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Colin Powell’ın Covid-19 hastalığı komplikasyonları nedeniyle hayatını kaybettiği açıklandı. 84 yaşındaki Powell, Genelkurmay Başkanı olarak da görev yapmıştı

ABD’nin ilk siyah dışişleri bakanı ve eski genelkurmay başkanı Colin Powell’ın Covid-19 hastalığının komplikasyonları sebebiyle hayatını kaybettiği açıklandı. Colin Powell, 84 yaşındaydı.

Ailesi Facebook sayfasından paylaşılan açıklamada, Colin Powell’ın tamamen aşılanmış olduğunu belirtti, Powell’ın tedavi gördüğü Washington yakınlarındaki Walter Reed Ulusal Tıp Merkezi’nde çalışan sağlık personeline teşekkür etti.

Colin Powell üç Cumhuriyetçi başkan tarafından üst düzey görevlere atanmış, ABD ordusunun en üst mertebesine kadar yükselmişti. Vietnam Savaşı sırasında yaralanan Powell, 1987-1989 yılları arasında Başkan Ronald Reagan döneminde Ulusal Güvenlik Danışmanı olarak görev yaptı.

George H.W. Bush döneminde, 1991 yılında ABD kuvvetlerinin Kuveyt’ten Irak güçlerinin çıkarıldığı Körfez Savaşı sırasında genelkurmay başkanıydı.

Ilımlı bir Cumhuriyetçi olan Powell daha sonra George W. Bush döneminde ABD Dışişleri Bakanı olarak görev yaptı. Powell 1996 yılında ABD’nin ilk siyah başkanı olmak üzere seçime girmeyi değerlendirdi; ancak eşi Alma Powell’ın endişeleri sebebiyle aday olmadı. 2008 yılında partisiyle arasına mesafe koyarak ABD’nin ilk siyah başkanı seçilen Demokrat Başkan Barack Obama’yı destekledi.

BM Güvenlik Konseyi kürsüsündeki Irak konuşmasıyla hatırlanıyor

Colin Powell, Irak savaşı öncesinde 5 Şubat 2003 tarihinde Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nde, George W. Bush yönetiminin, Irak’ta kitle imha silahları bulunduğu gerekçesiyle Saddam Hüseyin’in dünya için ciddi bir tehlike oluşturduğu iddiasını anlattığı tartışmalı konuşmasıyla hatırlanıyor.

Powell daha sonra yaptığı açıklamada BM Güvenlik Konseyi’nde o gün yaptığı sunumun doğru olmayan bilgiler ve Bush yönetiminde görevli başka kişiler tarafından sağlanan çarpıtılmış istihbaratla dolu olduğunu kabul etmiş ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’ndeki konuşmasını, “sicilinin her zaman bir parçası olacak bir leke” olarak tanımlamıştı.

Eski Başkan George W. Bush, Colin Powell’ın ölümünün ardından yaptığı açıklamada, “Powell ABD’de ve yurtdışında saygı gören büyük bir kamu görevlisiydi. En önemlisi Colin bir aile adamı ve dosttu. Laura ile birlikte, (eşi) Alma ve çocuklarına en içten başsağlığı dileklerimizi gönderiyoruz” ifadelerini kullandı.

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