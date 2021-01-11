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Eski ABD Dışişleri Bakanı Powell'dan Trump'a istifa çağrısı

11.01.2021 17:17 | Son Güncelleme:
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Eski ABD Dışişleri Bakanı Powell'dan Trump'a istifa çağrısı

ABD'nin eski Dışişleri Bakanı Colin Powell, Kongre baskınının ardından ABD Başkanı Donald Trump'a istifa çağrısı yaptı.

Independent'ın haberine göre, 2001-2005 yıllarında George W. Bush yönetiminde Dışişleri Bakanı olarak görev yapan Powell, Kongre baskınına zemin hazırlayan Trump'ın istifa etmesi gerektiğini belirterek ABD Başkanını kınamayı reddeden Cumhuriyetçilerin de siyasi kariyerlerini koruma kaygısı taşıdığını kaydetti.

Powell, Kongre'deki olaylarla ilgili sesini çıkarmayan Cumhuriyetçiler için "Kalkıp doğruyu söylemiyorlar veya onu (Trump) veya başkalarını eleştirmiyorlar. Ülkemiz için buradalar. Tekrar seçilmek değil. Hadi ama beyler." ifadelerini kullandı.

Trump'ın azledilmesi için Anayasanın Ek 25. Maddesi'nin işletilmesinin vakit kaybı olduğunu vurgulayan Powell, "Keşke (ABD'nin 37. Başkanı Richard) Nixon'un yaptığını yapsa ve istifa etse." dedi.

Eski bakan ayrıca Trump'ı, "Kariyeri boyunca gördüğü en berbat şeylerden birinin sorumlusu" olarak nitelendirdi, ABD Başkanı'nın kendinden utanması ve bu utancı, bir an evvel istifaya dönüştürmesi gerektiğini vurguladı.

ABD KONGRE BİNASINDA ÇIKAN OLAYLAR

ABD Kongresi, 6 Ocak'ta Başkanlık Seçimi Seçiciler Kurulu Oylaması'nı onaylamak üzere ortak oturumla toplanırken ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'ın önünde miting düzenlemişti.

Mitinge katılan on binlerce gösterici daha sonra Kongreye yürümüş ve Kongre binasına girmeye çalışmıştı.

Polisle göstericiler arasında arbede yaşanmış, yüzlerce gösterici barikatları aşıp Kongre binasına girmişti.

Olaylara müdahale etmek üzere Kongreye Ulusal Muhafızlar sevk edilmiş, yaklaşık 4 saat süren baskının ardından güvenlik güçleri asayişi sağlamıştı. Olaylarda biri polis 5 kişi hayatını kaybetmiş, onlarca kişi yaralanmıştı.

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