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Eski ABD Savunma Bakanı Mattis yeni iş buldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.03.2019 22:04 | Son Güncelleme

Jim Mattis, Stanford Üniversitesine bağlı Hoover Enstitüsü'nde 1 Mayıs'ta iş başı yapacak - Hoover Enstitüsü: "Mattis, Hoover'de çalışma ve yazılarında iç ve dış güvenlik politikalarına odaklanmak istiyor. Ayrıca Hoover'in California Kampüsü'nde ve Washington D.C. Ofisi'nde askeri konularda ve ulusal güvenlik konularında düzenlenen programlara katılacak"

WASHINGTON (AA) - Eski ABD Savunma Bakanı Jim Mattis'in, Stanford Üniversitesine bağlı Hoover Enstitüsü'nde işe başlayacağı bildirildi.

California merkezli Hoover Enstitüsü'nden yapılan yazılı açıklamada, Mattis'in 1 Mayıs'tan itibaren kurumda güvenlik politikaları konusunda çalışmalara başlayacağı ifade edildi.

Açıklamada, "Mattis, Hoover'de çalışma ve yazılarında iç ve dış güvenlik politikalarına odaklanmak istiyor. Ayrıca Hoover'in California Kampüsü'nde ve Washington D.C. Ofisi'nde askeri konularda ve ulusal güvenlik konularında düzenlenen programlara katılacak." denildi.

ABD Başkanı Donald Trump'la yaşadığı anlaşmazlıklar nedeniyle görevinden ayrılması beklenen Jim Mattis, Trump'ın aralık ayında Suriye'den çekilme talimatı üzerine bakanlık görevinden istifa etmişti.

Mattis, 2013 yılından itibaren 2016'da Savunma Bakanı olarak atanana kadar Hoover Enstitüsü'nde çalışmıştı.

Trump'ın eski Ulusal Güvenlik Danışmanı Korgeneral H.R. McMaster da görevden alındıktan sonra Hoover Enstitüsü'nde işe başlamıştı.

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