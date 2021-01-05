Eski ABD savunma bakanlarından ABD ordusuna çağrı: 'Trump'ın görevde kalma çabalarına ortak olmayın'

İkisi ABD Başkanı Donald Trump döneminde görev yapmış 10 eski ABD Savunma Bakanı, Trump ve destekçilerine seçim sonuçlarını kabul etmeleri, ABD ordusuna da seçim sonuçlarını zedeleyecek herhangi bir eylemden kaçınmaları çağrısında bulundu.

ABD'nin on eski savunma bakanı, Washington Post gazetesine yayımlanan ortak açıklamada eski savunma bakanları, Cumhuriyetçi aday Donald Trump'ın 3 Kasım seçimlerinde Biden'a yenildiğini kabul etme zamanının geldiği belirtildi.

Eski savunma bakanlarının açıklamasında, ABD Başkanı Donald Trump'ın seçilmiş başkan Joe Biden'a görevi devretme konusunda engel çıkarma çabalarında ordunun herhangi bir rolü olmaması gerektiği ifade edildi.

Kasım ayında Trump tarafından görevden alınan Mark Esper ve yine Trump döneminin savunma bakanlarından James Mattis'in de dahil olduğu grubun açıklamasında şu ifadelerle başlıyor:

"Eski savunma bakanları olarak, Bakanlığın ve ABD ordusunun en temel yükümlülüğü konusunda fikir birliği içindeyiz. Her birimiz Anayasayı iç ve dış tüm düşmanlara karşı savunmak için yemin ettik. Yeminimiz tek bir parti ya da kişi üzerine değildi."