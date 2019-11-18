Eski ABD'li modelden İngiliz Başbakanı Johnson'a suçlama

LONDRA (AA) - İngiltere Başbakanı Boris Johnson'la ilişkisi tartışma konusu olan eski ABD'li model ve iş insanı Jennifer Arcuri, İngiliz siyasetçiyi kendisini kurtların önüne atmakla suçladı.

Arcuri, BBC'de katıldığı programda ilişkilerinin ortaya çıkmasının ardından Johnson'ı aradığını ancak cevap alamadığını, son olarak geçen hafta mesaj gönderdiğini anlattı.

Mesajında, "Sadık olmanın bedeli, yüzüne telefon kapatılmak, görmezden gelinmek ve engellenmek mi? Benimle konuşamıyorsan neden sessiz kalayım? Sana sadık kalmaktan başka hiçbir şey yapmadım." yazdığını aktaran Arcuri, kendisine yine cevap verilmediğini belirtti.

Bunun üzerine Londra'ya geldiğini ve televizyon programlarına çıktığını kaydeden Arcuri, ısrarlı sorulara rağmen Johnson'la olan ilişkilerinin boyutuna ilişkin cevap vermedi.

Arcuri, "Beni görmezden gelmek zorunda değildi. Başbakanlığa giderken beni kurtların önüne attığı gerçeğini kabul ettiği 30 saniyelik bir telefon görüşmesi olabilirdi. Bunu gerçekten rahatsız edici buluyorum." dedi.