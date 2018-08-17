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Eski ABD'nin Ankara Büyükelçisine kritik görev

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.08.2018 23:16 | Son Güncelleme

Eski ABD'nin Ankara Büyükelçisi James Jeffrey, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi görevine getirildi

WASHINGTON (AA) - ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi görevine getirilen eski Ankara Büyükelçisi James Jeffrey, yemin ederek görevine başladı.

ABD Dışişleri Bakanlığında Bakan Mike Pompeo'nun da katıldığı yemin töreni ile Jeffrey, ABD'nin Orta Doğu'daki en önemli pozisyonlarından birinde görevlendirilmiş oldu.

Son olarak Washington Yakındoğu Politikası Enstitüsünde kıdemli Orta Doğu uzmanı olarak görev yapan Jeffrey, Washington'da katıldığı birçok panelde Türk-Amerikan ilişkilerinin önemine vurgu yapmış ve PKK ile YPG'nin özünde aynı örgüt olduğunu dile getirmişti.

1946'da dünyaya gelen Jeffrey, 2008-2010 yılları arasında Türkiye'de, 2010-2012 yılları arasında ise Irak'ta görev yapmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
ABD James Jeffrey Suriye

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