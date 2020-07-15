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Eski Adalet Bakanı Alabama'da Seçim Yarışını Kaybetti

15.07.2020 20:46 | Son Güncelleme

Eski ABD Adalet Bakanı Jeff Sessions, Cumhuriyetçi Parti’den Alabama senatörlüğü için yapılan ön seçim yarışından galip çıkamadı

Eski Adalet Bakanı Alabama'da Seçim Yarışını Kaybetti

Eski ABD Adalet Bakanı Jeff Sessions, Cumhuriyetçi Parti’den Alabama senatörlüğü için yapılan ön seçim yarışından galip çıkamadı. Auburn Üniversitesi Amerikan futbol takımının eski teknik direktörü Tommy Tuberville, Cumhuriyetçi Parti Alabama Senatörü olmak için Kasım’daki seçimlerde yarışacak.

Jeff Sessions Trump’ın göreve geldiği 2017 yılına kadar 20 yıl boyunca Cumhuriyetçi Parti’nin Alabama Senatörü olarak görev yapmıştı. Sessions, 2017’de başladığı Adalet Bakanlığı sırasında devam eden Rusya soruşturmasından çekilme kararı vermişti. Sessions daha sonra Trump’ın talebi üzerine istifa kararı aldığını açıklamıştı. Amerika Başkanı Trump, Alabama önseçiminde Sessions’ın rakibi Tuberville’i destekledi.

Salı günü sonuçlar açıklandıktan sonra paylaştığı Twitter mesajında Tommy Tuberville’in Jeff Sessions karşısında büyük bir galibiyet elde ettiğini söyleyen Trump, Tuberville’in Alabama’nın “harika insanları için mükemmel bir senatör olacağını” söyledi.

Siyaset sahnesinde yeni olan Tuberville Kasım’daki seçimlerde, Sessions’ın tecrübesiz olmakla eleştirdiği Demokrat Senatör Doug Jones’a karşı yarışacak.

Maine’de yapılan ön seçimlerde ise eyaletin Temsilciler Meclisi Başkanı Sara Gideon, iki rakibi karşısında aldığı galibiyetle Senato koltuğu için yarışma hakkı kazandı.

Gideon, Kasım’da Cumhuriyetçi Senatör Susan Collins’e karşı yarışacak. Kasım ayındaki seçimler, çoğunluğu Cumhuriyetçi Parti’de olan Senato aritmetiğini kendi lehine çevirmek isteyen Demokratlar için hayati önem taşıyor.

Ayrıca Teksas’ta Cumhuriyetçi Senatör John Cornyn karşısında Kasım ayında yarışacak Demokrat Partili isim de muharip asker Mary Jennings Hegar oldu. Üç dönemdir Senato’da Teksas’ı temsil eden Cumhuriyetçi Cornyn, seçim öncesi yapılan anketlere göre Demokrat rakibi karşısında en az 8 puan önde gidiyor.

Salı günü üç eyalette de Temsilciler Meclisi üyeliği ön seçimleri de vardı.

Ön seçim galiplerinden Trump döneminde görev yapan eski Beyaz Saray doktoru Ronny Jackson’ın, Teksas 13. Kongre seçim bölgesini Temsilciler Meclisi’nde temsil etmesine kesin gözüyle bakılıyor.

Eski Kongre üyesi Pete Sessions da, rakibi Renee Swann karşısında aldığı oyla, Teksas’tan Temsilciler Meclisi koltuğu için yarışmaya hak kazandı.

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