Eski Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Durak'ın yargılandığı dava

Adana'da, eski Büyükşehir Belediye Başkanı Aytaç Durak'ın da aralarında bulunduğu 53 tutuksuz sanığın, "görevi kötüye kullanma" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmasına devam edildi.

Adana 11. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya Durak ve diğer sanıklar katılmadı.

Hakim, dava dosyasına eklenen bilgilere göre, sanıklardan İhsan Tepe ve Yusuf Ağdemir’in öldüğünü, Leyla Güven'in ise Diyarbakır E Tipi Cezaevi'nde başka bir suçtan tutuklu bulunduğunu söyledi.

Mahkemede, sanık avukatlarının duruşmaya gelmeyecekleri yönünde mazeret dilekçesi gönderdikleri belirtilerek, duruşma, eksikliklerin giderilmesi için 29 Kasım'a ertelendi.

Adana Büyükşehir Belediye Meclisinin 19.11.2009 tarih ve 198 sayılı kararıyla eski Büyükşehir Belediye Başkanı Aytaç Durak'ın, eşi Fahriye Durak'a ait arsayı da kapsayacak şekilde imar plan değişikliği yapılarak, yüksek miktarda rant sağladığı iddiasıyla Durak ile dönemin meclis üyelerinin de aralarında bulunduğu 55 kişi hakkında 2010'da "görevi kötüye kullanma" suçundan dava açılmıştı.

