Eski adliye çalışanı evinde ölü bulundu

Faruk ÇARK/ÖDEMİŞ (İzmir),(DHA)- İZMİR'in Ödemiş ilçesinde, eski adliye çalışanı olduğu öğrenilen Ahmet Uzun (54) evinde ölü bulundu.

Ödemiş ve Tire adliyesinde görev yapan ve emekli olan Ahmet Uzun'dan yaklaşık 1 haftadır haber alamayan yakınları durumu polise bildirdi. İhbar üzerine Uzun'un Hürriyet Mahallesi Kırçiçeği Sokak'taki evine giden ekipler, kapıyı açan olmayınca çilingir yardımıyla içeriye girdi. Polis ekipleri, evin salon kısmında Uzun'un yerde hareketsiz şekilde yatarken buldu. Yapılan incelemede Uzun'un öldüğü belirlenirken, polis ekipleri evde inceleme yaptı. Uzun'un cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Ahmet Uzun'un kesin ölüm sebebi yapılacak olan otopsinin ardından belirlenecek. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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