HABER

Eski adliye çalışanı evinde ölü bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 17.06.2019 08:55 | Son Güncelleme

İZMİR'in Ödemiş ilçesinde, eski adliye çalışanı olduğu öğrenilen Ahmet Uzun (54) evinde ölü bulundu.   Ödemiş ve Tire adliyesinde görev yapan ve emekli olan Ahmet Uzun'dan yaklaşık 1 haftadır haber alamayan yakınları durumu polise bildirdi.

Eski adliye çalışanı evinde ölü bulundu

Faruk ÇARK/ÖDEMİŞ (İzmir),(DHA)- İZMİR'in Ödemiş ilçesinde, eski adliye çalışanı olduğu öğrenilen Ahmet Uzun (54) evinde ölü bulundu.
Ödemiş ve Tire adliyesinde görev yapan ve emekli olan Ahmet Uzun'dan yaklaşık 1 haftadır haber alamayan yakınları durumu polise bildirdi. İhbar üzerine Uzun'un Hürriyet Mahallesi Kırçiçeği Sokak'taki evine giden ekipler, kapıyı açan olmayınca çilingir yardımıyla içeriye girdi. Polis ekipleri, evin salon kısmında Uzun'un yerde hareketsiz şekilde yatarken buldu. Yapılan incelemede Uzun'un öldüğü belirlenirken, polis ekipleri evde inceleme yaptı. Uzun'un cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Ahmet Uzun'un kesin ölüm sebebi yapılacak olan otopsinin ardından belirlenecek. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

FOTOĞRAFLI

Eski adliye çalışanı evinde ölü bulundu

PARTNERÜnlü modelden skandal paylaşım! Yarı çıplak...Ünlü modelden skandal paylaşım! Yarı çıplak...
İzmir'de zincirleme kaza: 4 yaralı İzmir'de zincirleme kaza: 4 yaralı 
Motosiklet park halindeki otobüse çarptı: 1 ölü, 1 ağır yaralı Motosiklet park halindeki otobüse çarptı: 1 ölü, 1 ağır yaralı 
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan müjdeyi vermişti! Artık kesinleşti!

Erdoğan müjdeyi vermişti! Artık kesinleşti!

Türkiye'yi ekrana kilitleyen program sonrası tarihi kare!

Türkiye'yi ekrana kilitleyen program sonrası tarihi kare!

Sınava giren Aleyna Tilki isyan etti!

Sınava giren Aleyna Tilki isyan etti!

Tarkan'dan kızı Liya ile Babalar Günü paylaşımı

Tarkan'dan kızı Liya ile Babalar Günü paylaşımı

Ortak yayın sonrası bakın neler söylediler!

Ortak yayın sonrası bakın neler söylediler!

HDP, İstanbul seçimi için kararını açıkladı!

HDP, İstanbul seçimi için kararını açıkladı!

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Esenyurt'ta kötü kokular yayılan daireden vahşet çıktı

Esenyurt'ta kötü kokular yayılan daireden vahşet çıktı

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Olta ile sıra dışı evlilik teklifi

Olta ile sıra dışı evlilik teklifi

Ziyaretçi akını! Çıplak ayakla girip poşetle topluyorlar

Ziyaretçi akını! Çıplak ayakla girip poşetle topluyorlar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Google İlhan Koman’ın 98. yaş gününe özel doodle hazırladı! İlhan Koman kimdir?

Google İlhan Koman için özel doodle

Caretta caretta kumsalında 50 yuva yok oldu

Antalya'da akılalmaz olay! Tarla gibi sürüldü

Hastane kapısında hemşireye büyük şok

Hastane kapısında hemşireye büyük şok

Alkol aldığı arkadaşı tarafından öldürüldü

Villada dehşet! Yatağında öldürüldü...

D-100'de yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya otomobil çarptı

D-100'de yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya otomobil çarptı

Esenyurt'ta kötü kokular yayılan daireden vahşet çıktı

Esenyurt'ta kötü kokular yayılan daireden vahşet çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.