Eski ahşap seçim sandıkları kedilere yuva oldu

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi Köpek Barınağı yetkilileri, eski ahşap seçim sandıklarından yapılan 450 kedi evini, hayvanlarla ilgilenebilecek kişilere ücretsiz olarak dağıttı.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma Dairesi kapsamında faaliyet gösteren Türkiye'nin ve dünyanın sayılı hayvanat bahçelerinden olan Gaziantep Hayvanat Bahçesi, sadece bünyesindeki hayvanlara değil kent genelindeki sokak hayvanları ile vahşi hayvanlara da hizmet veriyor.

Sokak hayvanları için günlük olarak çeşitli merkezlere yem ve su bırakan Doğal Hayatı Koruma Dairesi ekibi, kedilerin soğuk havalarda barınacakları evler yapmak için Yüksek Seçim Kurulu (YSK) yetkilileriyle görüşerek depolarda atıl bekleyen ahşap seçim sandıklarını kullanmaya başladı.

Demokrasinin sembollerinden birisi haline gelen seçim sandıklarını boyayıp, içini sıcak tutan, çatısını da su geçirmez malzemeyle kaplayan ekip, rengarenk kedi evlerini, hayvanlarla ilgilenebilecek kişi ve kurumlara ücretsiz olarak veriyor.