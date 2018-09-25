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Eski AK Parti'li Selçuk Özdağ'dan Türk devleti için bir garip benzetme

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.09.2018 20:28 | Son Güncelleme

AK Parti'den 24. 25. ve 26. dönemlerde Manisa Milletvekili olarak parlamentoya giren, TBMM'de önemli görevler üstlenen Doç. Dr. Selçuk Özdağ, Türk devletinin büyüklüğünü "Gece her türlü saldırıya uğrar, tecavüze de uğrar, sabah bakire olarak kalkar. Ve hesabını da görür" sözleriyle özetledi.

Eski AK Parti'li Selçuk Özdağ'dan Türk devleti için bir garip benzetme

Doç. Dr. Selçuk Özdağ, SuperHaber'den Hülya Okur'a röportaj verdi. Özdağ'ın Türk devletinin büyüklüğünü anlatırken kullandığı ifadeler dikkat çekti.

'TECAVÜZE DE UĞRAR, SABAH BAKİRE OLARAK KALKAR'

Özdağ, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti 95 yıllıktır, Türkiye devleti Anadolu topraklarında 1000 yıl Orta Asya'da 3000 yıllık bir devlettir. Gece her türlü saldırıya uğrar, tecavüze de uğrar, sabah bakire olarak kalkar. Ve hesabını da görür." dedi.

RÖPORR


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