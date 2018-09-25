Eski AK Parti'li Selçuk Özdağ'dan Türk devleti için bir garip benzetme

Doç. Dr. Selçuk Özdağ, SuperHaber'den Hülya Okur'a röportaj verdi. Özdağ'ın Türk devletinin büyüklüğünü anlatırken kullandığı ifadeler dikkat çekti.
Özdağ, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti 95 yıllıktır, Türkiye devleti Anadolu topraklarında 1000 yıl Orta Asya'da 3000 yıllık bir devlettir. Gece her türlü saldırıya uğrar, tecavüze de uğrar, sabah bakire olarak kalkar. Ve hesabını da görür." dedi.
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