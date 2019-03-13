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Eski AK Parti Milletvekili Külünk Kırşehir’de gençlerle bir araya geldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.03.2019 22:26 | Son Güncelleme

Eski AK Parti İstanbul Milletvekili Metin Külünk, Kırşehir’de düzenlenen “Tecrübe Konuşuyor Gençler Dinliyor” adlı programda gençlerle bir araya geldi.Eski AK Parti İstanbul Milletvekili Metin Külünk, TÜGVA tarafından düzenlenen “Tecrübe Konuşuyor Gençler Dinliyor” adlı programda gençlerle buluştu.

Eski AK Parti İstanbul Milletvekili Metin Külünk, Kırşehir’de düzenlenen “Tecrübe Konuşuyor Gençler Dinliyor” adlı programda gençlerle bir araya geldi.
Eski AK Parti İstanbul Milletvekili Metin Külünk, TÜGVA tarafından düzenlenen “Tecrübe Konuşuyor Gençler Dinliyor” adlı programda gençlerle buluştu. Meselenin varlığı anlamlandıracak insan yetiştirmekte olduğunu ifade eden Külünk, “Eğer biz, iman ve İslam çizgisinde bu toprakların değerlerine sadık üstat Neşet Ertaş’ın ruhunu ve aklını anlayacak, insanlığın ve bu toprakların coğrafi merkez olduğunu bilecek insanlık için bir medeniyet inşa etmiş nesil yetiştirmezsek bu mekanı yönetecek birileri mutlaka gelir” diye konuştu.

"15 Temmuz akşamındaki kalkışmanın iyi okunması lazım"
Binaları yönetecek insanı yetiştirmenin önemli olduğunu belirten Külünk, şunları kaydetti:
“Güzel ahlakı esas alacak şahsiyet ve karakteri esas alacak varlıkla barış içerisinde olacak sema, toprak, toplumla barış içerisinde olacak hak ve hukuku esas alacak bu toprak ve vatanın çıkarlarını her şeyin fevkinde görecek iddialı nesil yetiştirebilmekte. Toplumda dengenin sağlandığı merhametin, barışın, adaletin, sevginin toleransın esas olduğu bir toplum inşasını başaracak insan ve nesil yetiştirmekte mesele, eğer bunları başaramazsak merak etmeyin gemiyi kullanacak birileri mutlaka çıkar. TÜGVA bu ülkenin 15 Temmuz gibi ağır bir badire atlattığı yakın tarihte bir hain örgütün insanımızı elimizden çalan gasp eden bu topraklara ihanet edecek hale getiren bir örgütün 15 Temmuz akşamındaki kalkışmasının iyi okunması lazım.”

“Neslin ve bir insanın nasıl ihanet edeceği hale getirildiğini 15 Temmuz’da gördük”
“Bir neslin ve bir insanın bu topraklara ihanet edeceği hale nasıl getirildiğini o gece gördük” diyen Külünk, “Bu toprakların suyuyla büyümüş bu toprakların sütüyle büyümüş bu toprakların havasıyla soluklanmış ancak akılları ve ruhları gasp edilerek devşirilerek insanın kendi topraklarına karşı hainleşerek bir insan yetiştirilmesinin gerçekliğiyle o gece karşı karşıya kaldık. TÜGVA 2004’te kurulsaydı 15 Temmuz’un ve bu örgütün Türkiye’deki zararı Türkiye’ye yönelik operasyonlarının etkisi asla bu kadar olamazdı.
Bu örgüte biat etmiş olanlar Neşet Ertaş’a ihanet edenlerdir. Bu örgüte biat etmiş olanlar Türkiye’nin çıkarları için değil Pentagonun çıkarları için Suriye, Irak, Afganistan, Yemen, Libya’yı bu hale getirenlerin çıkarlarına hizmet eden aklın inanmışlarıdır. Şimdi yine hazırlık içerisindeler, yine bir şeylerin peşindeler. Ama bu sefer mahkeme salonları da kurtarmayacak onları onu da iyi bilecekler."
Programa Milletvekili Mustafa Kendirli, AK Parti Kırşehir Merkez İlçe Başkanı Bilgehan Altaş, TÜGVA Kırşehir Başkanı Sergen Özdemir ve gençler katıldı.

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