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Eski AK Parti Milletvekili Mehmet Metiner'den Doğu Perinçek'e: Kimin gemisinde oldukları ortada

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.09.2018 13:10 | Son Güncelleme

Eski AK Parti Milletvekili ve Star gazetesi yazarı Mehmet Metiner bugün kaleme aldığı yazısında Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'e yanıt verdi. Metiner, "Bakmayın siz onların ‘aynı gemideyiz!’ mavalı üzerinden zaman zaman Erdoğan övgüsünde bulunmalarına! Onların kimin gemisinde oldukları ortada" ifadesini kullandı.

Eski AK Parti Milletvekili Mehmet Metiner'den Doğu Perinçek'e: Kimin gemisinde oldukları ortada

Vatan Partisi Genel Başkanı ve Aydınlık gazetesi yazarı Doğu Perinçek, hafta sonu kaleme aldığı yazısında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı sert ifadelerle eleştirmişti. Doğu Perinçek, Tahran zirvesinde, basına açık toplantıda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın İdlib çıkışını eleştirmiş ve şöyle yazmıştı:

“Tayyip Erdoğan’ın konuşması diplomasi içinde değil, fakat bir takım Amerikancı-İsrailci çevrelere dönük propaganda kapsamındadır. Tayyip Erdoğan, Tahran Doruğuna bir devlet adamı olarak değil, bir gösteri aktörü olarak katılmış oldu.”

AKP eski milletvekili ve Star gazetesi yazarı Mehmet Metiner de bugün yazısında Perinçek’e yanıt verdi. Yazı başlığında “Cevap ver kimin gemisindesin: Erdoğan’ın mı Esed’in mi?” diye sorarak başlayan Metiner, “Bakmayın siz onların ‘aynı gemideyiz!’ mavalı üzerinden zaman zaman Erdoğan övgüsünde bulunmalarına! Onların kimin gemisinde oldukları ortada” ifadelerini kullandı.

Metiner’in yazının ilgili bölümü şöyle:

“Erdoğan’a Tahran zirvesindeki anlamlı duruşu üzerinden Esed adına dil uzatanlardan biri (Doğu Perinçek) ne yazık ki şu satırların altına imza koymakta sakınca görmemiştir: ‘Erdoğan bir devlet adamı gibi değil, gösteri aktörü görüntüsü verdi. İtibar kaybetti. (..) Suriye’nin Silahlı Muhalefetinin temsilcisi gibi davranıyor.(..) Biz nasıl terörü silahla temizliyorsak Suriye devleti de kendi topraklarındaki terörü silahla temizleyecektir.(...) Tayyip Erdoğan sivil halkı korumuyor, Silahlı Muhalefeti koruyor.’

Gerçekten utanç verici sözler bunlar. Bu mantık, İsrail devletinin terörünü haklı gören bir mantıkla aynı. Zımnen Erdoğan’a ‘Senin PKK’ya yaptığını Esed yapıyor!’ diyerek hem Esedperestlik kusuyor hem de ‘Esed eli kanlı diktatör ise sen de öylesin!’ demeye getiriyor.

Esed’in gemisinde olanların kendilerine benzetemedikleri veya istedikleri rotaya sokamadıkları Erdoğan’a nasıl kin beslediklerinin belgesidir bu sözler. Bakmayın siz onların ‘aynı gemideyiz!’ mavalı üzerinden zaman zaman Erdoğan övgüsünde bulunmalarına! Onların kimin gemisinde oldukları ortada.”

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