Eski AK Parti Milletvekili Mehmet Metiner tartışmalara yol açan sözlerine açıklık getirdi

Eski AK Parti Milletvekili Mehmet Metiner, katıldığı bir televizyon programında yaptığı benzetmeye ilişkin “Pensilvanya bir benzetmedir, göndermedir. Bu kadarına akıl erdiremeyenlerin aklına şaşarım. Benim sözlerimden, benzetmemden bir tek kripto FETÖ’cüler ve FETÖ’nün siyasi ayakları rahatsızlık duyarlar” dedi.

Eski AK Parti Milletvekili Mehmet Metiner, katıldığı bir televizyon programında Kayseri için “Amerika’dan sonraki Pensilvanya" sözlerine açıklık getirdi. Katıldığı televizyon programındaki sözlerinin kötü niyetliler tarafından başka yönlere çekildiğini kaydeden Metiner, “Kayseri’de katıldığım televizyon programında yaptığım konuşmada Pensilvanya benzetmesi üzerinden Kayseri’deki FETÖ ile mücadeleyi sulandıranlara verdiğim cevap bazı çevreler tarafından bilinçli bir biçimde çarptırılarak sunuldu. Çok üzgünüm. Pensilvanya bir benzetmedir, göndermedir. Bu kadarına akıl erdiremeyenlerin aklına şaşarım. Benim Kayseri’yi karaladığım hakaret ettiğim iddiasını üzerime atanlar şunu bilsinler ki, Kayseri benim için en güzide şehirlerimizden biridir. İnanç coğrafyamızın önemli bir şehridir. Dindar milliyetçi yiğit insanlarının şehridir. Torunumun şehridir en önemlisi. Benim sözlerimden benim benzetmemden bir tek kripto FETÖ’cüler ve FETÖ’nün siyasi ayakları rahatsızlık duyarlar” diye konuştu.