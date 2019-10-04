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Eski AK Parti Milletvekili Mehmet Metiner tartışmalara yol açan sözlerine açıklık getirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.10.2019 18:35 | Son Güncelleme

Eski AK Parti Milletvekili Mehmet Metiner, katıldığı bir televizyon programında yaptığı benzetmeye ilişkin “Pensilvanya bir benzetmedir, göndermedir.

Eski AK Parti Milletvekili Mehmet Metiner, katıldığı bir televizyon programında yaptığı benzetmeye ilişkin “Pensilvanya bir benzetmedir, göndermedir. Bu kadarına akıl erdiremeyenlerin aklına şaşarım. Benim sözlerimden, benzetmemden bir tek kripto FETÖ’cüler ve FETÖ’nün siyasi ayakları rahatsızlık duyarlar” dedi.

Eski AK Parti Milletvekili Mehmet Metiner, katıldığı bir televizyon programında Kayseri için “Amerika’dan sonraki Pensilvanya" sözlerine açıklık getirdi. Katıldığı televizyon programındaki sözlerinin kötü niyetliler tarafından başka yönlere çekildiğini kaydeden Metiner, “Kayseri’de katıldığım televizyon programında yaptığım konuşmada Pensilvanya benzetmesi üzerinden Kayseri’deki FETÖ ile mücadeleyi sulandıranlara verdiğim cevap bazı çevreler tarafından bilinçli bir biçimde çarptırılarak sunuldu. Çok üzgünüm. Pensilvanya bir benzetmedir, göndermedir. Bu kadarına akıl erdiremeyenlerin aklına şaşarım. Benim Kayseri’yi karaladığım hakaret ettiğim iddiasını üzerime atanlar şunu bilsinler ki, Kayseri benim için en güzide şehirlerimizden biridir. İnanç coğrafyamızın önemli bir şehridir. Dindar milliyetçi yiğit insanlarının şehridir. Torunumun şehridir en önemlisi. Benim sözlerimden benim benzetmemden bir tek kripto FETÖ’cüler ve FETÖ’nün siyasi ayakları rahatsızlık duyarlar” diye konuştu.

“Bu FETÖ’cülerin bildik algı operasyonlarıdır”
“Kayseri’yi Pensilvanya’ya benzetmedim. Pensilvanya benzetmesi üzerinden Kayseri’deki FETÖ yapılanması, bir ahtapot gibi nasıl her yere kol kanat saldığına dikkat çektim” diyen Metiner, şunları kaydetti:
“FETÖ’nün Kayseri’de yeniden yapılanmaya çalıştığını biliyoruz. Bu yöndeki açıklamamı Kayseri’ye hakaret içermediğini herkes bilir. Kayseri’ye hakaret gibi bir niyetim asla olamaz. Aklından zoru olanlar bu sözlerimi çarpıtırlar. FETÖ ile mücadelede gevşeklik gösterenler şunu iyi bilsinler ki Kayseri’de FETÖ’nün yeninde yapılanması sürecinde sessiz kalanlar vebal altındalar. Benzetmem doğru olabilir yanlış olabilir. Ama benzetmenin yanlışlığı üzerinden yapılacak iyi niyetli eleştiriyi kabul edebilirim. Ama niyetimin sorgulanmasına asla izin vermez. Kayseri’deki yiğit insanlar Mehmet Metiner’i iyi bilirler. Bilirler ki Metiner Kayseri’ye, Kayseriliye hakaret etmez. Televizyondaki konuşmalarımı gözden kaçırmaya çalışanlar şimdi bu Pensilvanya metaforu üzerinden konuyu başka yere çekmeye çalışıyorlar. Bu FETÖ’cülerin bildik algı operasyonlarıdır. Üzüldüğüm nokta içimizden birilerinin de bu algı operasyonlarına çanak tutmasıdır. Söylediğim sözlerden eleştiriye açığım. Söylemediğim laflar üzerinden niyetimin sorgulanmasını büyük bir ahlaksızlık örneği olarak değerlendiriyorum. Niyetimi sorgulayanların asıl niyetinin sorgulanması gerektiğine inanıyorum.”

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