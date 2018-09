Eski AK Parti milletvekili Ocaktan: Huri kapmak için demokrasiye ihtiyaç yok

Prof. Dr. Mehmed Said Hatiboğlu Hoca’nın “Kültürel Mirasımızı Tenkid Zarureti”kitabındaki şu ifadelerin bu konuda çok önemli bir uyarı niteliği taşıdığı kanaatindeyim: “Bir toplum, duyduğu, gördüğü şeyleri sorgulamaya gitmezse, her rivayeti doğru belleyip, önüne konan her şeye eyvallah derse, onun İslami hüviyetini kaybettiğini söylemekte bir beis yoktur. İsterse sokaklar sakallı cübbeli adamlarla dolu olsun. Denetime açık ilim+ahlak+ iktidar üçlüsünden gafil olanlar, toplumun ekseriyetini teşkil ediyorsa, onun kurtuluşuna kendisinden başlaması gerekeceği açıktır.”

Eğer bir toplumda, rahmet dini olan İslam’ın ‘liyakat’ ve ‘emaneti ehline verme’ilkesine riayet ortadan kalkmışsa, ortalarda dolaşan İslamcılık ve dindarlık söylemlerinin hiçbir kıymeti harbiyesi yoktur.

Unutmayalım, İslam’ın ilk yıllarında Kur’an’ın her işin başına ehil olanı getirme emrine uyulduğu için ehil olanlar işbaşına geldiler ve de ümmetin denetimi altında oldular. İslam’ın büyük halifesi Hz. Ebubekir’in işbaşına geçtiğindeki ilk nutkunda, başa geçen kişinin ümmetin daimi kontrolü altında olacağını, yanlış yaptığında engellenmesi gerektiğini, hatta işten el çektirileceğini söylemesi boşuna değildir. İslami kaynaklar Hz. Ebubekir’in şu sözlerini naklediyor: “Doğru, güzel hareket edersem bana yardımcı olun, yoldan sapar yanlış yaparsam beni düzeltin. Ey insanlar! Ben Allah’a ve peygamberine uydukça bana uyun, onlardan ayrılırsam bana uymanız gerekmez.”