HABER

Eski AK Parti milletvekili Ocaktan: Huri kapmak için demokrasiye ihtiyaç yok

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.09.2018 10:38 | Son Güncelleme

Eski AK Parti milletvekili Mehmet Ocaktan, Karar Gazetesi'ndeki bugünkü köşesinde çok konuşulacak ifadelere yer verdi.

Eski AK Parti milletvekili Ocaktan: Huri kapmak için demokrasiye ihtiyaç yok

Eski AK Parti milletvekili ve Karar yazarı Mehmet Ocaktan İslamcı ideolojiyi sorguladığı bugünkü yazısında "Huri kapmak için demokrasiye ihtiyaç yok" diye yazdı. Bu sözlerin "kışkırtıcı" olduğunu da söyleyen Ocaktan, bir "hoca"nın sözlerine yer vererek "Memleketimizin din algısının geldiği son nokta budur" değerlendirmesi yaptı.

Ocaktan önceki yazısında "Kültürel kodlarımız demokrasi için uygun mu?" sorusunu ele almış İslamcı ideoloji sorgulamıştı. Ocaktan'ın bugünkü (19 Eylül 2018) yazısı şöyle:

Yazıya böyle bir başlık koyarak başlamanın fevkalade kışkırtıcı olduğunun farkındayım. İtiraf ediyorum, meramımı anlatabilmek için böyle bir başlığı bilerek seçtim. Geçtiğimiz günlerde, internette herkesin yakından tanıdığı din pazarlamacısı bir hocanın vaazını dinliyorum. Hocaefendi herkesin anlayacağı bir lisanla ve de üzerine basarak diyordu ki: “Her gün peygamberimize salatu selam getirin, bu çok önemli çünkü ne kadar çok salatu selam getirirseniz öbür dünyada o kadar huri verilecek, ne kadar salatu selam o kadar huri yani...”

Hocaefendi ayetler, hadisler okuyor ve insanlar adeta büyülenmiş bir şekilde ve huşu içinde hocayı dinliyorlar. Herhalde bir taraftan peygamberi anmanın, ona salatu selam göndermenin manevi huzurunu yüreklerinde hissediyorlar, bir taraftan da öbür dünyada ne kadar huri elde edeceklerini düşünüyorlardır...

İşte memleketimizin din algısının geldiği son nokta budur... Oysa din, bu dünyada Allah’a yaraşır, yaşanılır bir dünya kurma görevini sadece insanlara vermiştir, bu yönüyle İslam dünyevi bir dindir. Maalesef İslam’ın doğruluk, adalet, eşitlik ve liyakat gibi temel evrensel mesajlarıyla bağını koparan günümüz Müslümanları, dini mescit duvarları arasına hapsetmiş bulunuyorlar.

Eğer bugün köylerimizde, mahallelerimizde, kasabalarımızda, şehirlerimizde insanlarımızın nasıl bir din anlayışıyla hayatlarını tanzim ettiklerini daha yakından gözlemlemeye çalışırsak, eminim bugün Müslümanların neden böylesine bir perişanlık hali içinde olduklarını daha iyi anlarız.

Zira dini ilimlere vakıf olduğuna inandığımız hocalar dahil ne ilim ve siyaset erbabının, ne de birey olarak tek tek insanların dinin asli mesajının ne olduğunu öğrenmek gibi bir niyeti de, derdi de yok. Ayrıca, kimsenin din adına toplumda dolaşıma sokulan bilgilerin doğruluğunu sorgulamaya mecali de yok.

Prof. Dr. Mehmed Said Hatiboğlu Hoca’nın “Kültürel Mirasımızı Tenkid Zarureti”kitabındaki şu ifadelerin bu konuda çok önemli bir uyarı niteliği taşıdığı kanaatindeyim: “Bir toplum, duyduğu, gördüğü şeyleri sorgulamaya gitmezse, her rivayeti doğru belleyip, önüne konan her şeye eyvallah derse, onun İslami hüviyetini kaybettiğini söylemekte bir beis yoktur. İsterse sokaklar sakallı cübbeli adamlarla dolu olsun. Denetime açık ilim+ahlak+ iktidar üçlüsünden gafil olanlar, toplumun ekseriyetini teşkil ediyorsa, onun kurtuluşuna kendisinden başlaması gerekeceği açıktır.”

Eğer bir toplumda, rahmet dini olan İslam’ın ‘liyakat’ ve ‘emaneti ehline verme’ilkesine riayet ortadan kalkmışsa, ortalarda dolaşan İslamcılık ve dindarlık söylemlerinin hiçbir kıymeti harbiyesi yoktur.

Unutmayalım, İslam’ın ilk yıllarında Kur’an’ın her işin başına ehil olanı getirme emrine uyulduğu için ehil olanlar işbaşına geldiler ve de ümmetin denetimi altında oldular. İslam’ın büyük halifesi Hz. Ebubekir’in işbaşına geçtiğindeki ilk nutkunda, başa geçen kişinin ümmetin daimi kontrolü altında olacağını, yanlış yaptığında engellenmesi gerektiğini, hatta işten el çektirileceğini söylemesi boşuna değildir. İslami kaynaklar Hz. Ebubekir’in şu sözlerini naklediyor: “Doğru, güzel hareket edersem bana yardımcı olun, yoldan sapar yanlış yaparsam beni düzeltin. Ey insanlar! Ben Allah’a ve peygamberine uydukça bana uyun, onlardan ayrılırsam bana uymanız gerekmez.”

Bu hakikatler muvacehesinde söylemek gerekirse, bugün İslam toplumları olarak yaşadığımız problemleri çözmek ve içine düştüğümüz acziyetten kurtulmak için, galiba öncelikle geleneksel İslam kültürü ezberlerimizi unutmamız gerekiyor. Huri hesabı yaparak o büyük peygamberin ümmeti olma şerefini kazanamayız.

Unutmayalım ki dindarlık mertebesinin sakal ve şalvarla, peygamber sevgisinin huri hesabıyla ölçüldüğü bir toplumda demokrasiden, özgürlüklerden, insan haklarından, liyakatten, hukukun üstünlüğünden bahsetmenin abesle iştigal etmekten başka bir anlamı olmayacaktır.


PARTNER101 Keyfi Her Yerde Seninle!101 Keyfi Her Yerde Seninle!
Şafak Sezer'in ağabeyi yankesicilikten tekrar tutuklandı!Şafak Sezer'in ağabeyi yankesicilikten tekrar tutuklandı!
Manavgat'ın son kalaycısı Ramazan ustaManavgat'ın son kalaycısı Ramazan usta
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ak parti Mehmet Ocaktan

En Çok Okunan Haberler

Hanife'nin büyük aşkı, yeni sevgilisiyle fotoğraf paylaştı

Hanife'nin büyük aşkı, yeni sevgilisiyle fotoğraf paylaştı

Show Tv Haber spikeri Ece Üner'in "Angara" gafı güldürdü

Show Tv Haber spikeri Ece Üner'in "Angara" gafı güldürdü

Vietnam Devlet Başkanı Tran Dai Quang hayatını kaybetti

Vietnam Devlet Başkanı Tran Dai Quang hayatını kaybetti

Melih Gökçek Ankapark'ın maliyetini açıkladı! 'Parası halkın cebinden çıktı'

Melih Gökçek Ankapark'ın maliyetini açıkladı! 'Parası halkın cebinden çıktı'

Mehtap Ar yoğun bakıma kaldırıldı

Mehtap Ar yoğun bakıma kaldırıldı

Lise müdürü özel yaşamı için okula 'kral dairesi' yaptırdı!

Lise müdürü özel yaşamı için okula 'kral dairesi' yaptırdı!

İlginizi Çekebilir

Show Tv Haber spikeri Ece Üner'in "Angara" gafı güldürdü

Show Tv Haber spikeri Ece Üner'in "Angara" gafı güldürdü

Büyük Marmara Depremi ile ile ilgili korkutan açıklama: Kıyamet benzeri bir olay olur!

Büyük Marmara Depremi ile ile ilgili korkutan açıklama: Kıyamet benzeri bir olay olur!

İstanbul'da hafta sonu hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji açıkladı! 25 Eylül Salı gününe dikkat!

İstanbul'da hafta sonu hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji açıkladı! 25 Eylül Salı gününe dikkat!

Antalya'da 15 milyon TL parayı zimmetine geçiren çalışan izne ayrılıp sırra kadem bastı!

Antalya'da 15 milyon TL parayı zimmetine geçiren çalışan izne ayrılıp sırra kadem bastı!

Muharrem İnce'den Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıkladığı Yeni Ekonomi Programı'na sert tepki

Muharrem İnce'den Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıkladığı Yeni Ekonomi Programı'na sert tepki

Okuyucu Yorumları 9 yorum
üç beş soytarıyı dinleyip kafandan bir tespit yapıyorsun orda popularite arıyorsun sende az sahtekar değilsin hani toplumdaki din anlayışı senin kıçından uydurduğun gibi falan değil biraz toplumun içine gir köşe soytarılığı yapıyorsun şu an
HURİ KAPMAK İÇİ: 1.KOL SAATİ RÜŞVET ALINIR. 2.AYAKKABI KUTULARINDA RÜŞVET ALINIR. 3.PARA SIFIRLANIR. 4.MAHKEMELERDE İNSANLARA KUMPAS KURULUP HAPSE ATILIR. 4.SITKI RÜŞVET İÇİN KUCAĞA OTURTULUR. 5.HIRSIZLAR YERİNE POLİS VE HAKİMLER HAPSE ATILIR. 6.RÜŞVET VAKFI KURULUP,RÜŞVETLER ALINIR. 7.MİLLETİN HELAL MALI GASP EDİLİR. 8.GHG LAR İLE MASUM YÜZBİNLER İŞTEN ATILIR. 9.SURİYE YE TERÖRİST GÖNDERİLİP 1 MİLYON İNSAN KATLEDİLİR.
bu ülkenin namuslu insanları yurtsever solculardır,laiklerdir.
Dinimizi rezil eden küstahlar... Bulsalar huriyi kendilerine ayırır bu yobazlar.
SİZLERİ UMARIM ORADA NURİ LER BEKLER OLUR anlayana
Sende iclerindeydin..aynı kaptan yemek yediniz..ne oldu,aklın başına yenimi geldi?birilerinin gözüne girmek istiyorsun ama hadi başka kapıya. .
bunlar bildiğin sapık
Yeni Türkiyemizin Durumu. Ne kadar takla o kadar yem...
Ah! Şu farkına varmış olduğunuz gerçekleri, kimliğini unutup soytarılıkla vaziyeti idare eden diğer köşe yazarları da görebilseydi.
Diğer Haberler
Düğün sabahı dehşeti yaşattı! Öldürüp, ormanlık alanda ağaca bağladı

Düğün sabahı dehşeti yaşattı! Öldürüp, ormanlık alanda ağaca bağladı

Kimliğini değiştirmeye gitti, parmak izi aynı çıkınca hayatının şokunu yaşadı

Kimliğini değiştirmeye gitti, parmak izi aynı çıkınca hayatının şokunu yaşadı

Şemsiyelere terör operasyonu!

Şemsiyelere terör operasyonu!

Şafak Sezer'in ağabeyi yankesicilikten tekrar tutuklandı!

Şafak Sezer'in ağabeyi yankesicilikten tekrar tutuklandı!

Ankara'da TKP Kıvılcım Terör Örgütü operasyonu

Ankara'da TKP Kıvılcım Terör Örgütü operasyonu

Yeni kimliği almaya gitti! Hayatının şokunu yaşadı

Yeni kimliği almaya gitti! Hayatının şokunu yaşadı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.