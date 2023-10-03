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Eski AK Parti Milletvekili Tahir Öztürk hayatını kaybetti

03.10.2023 23:10 | Son Güncelleme:
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23. ve 26. dönem AK Parti Elazığ Milletvekili Tahir Öztürk, Bilkent Şehir Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Eski AK Parti Milletvekili Tahir Öztürk hayatını kaybetti

Eski AK Parti Elazığ Milletvekili Tahir Öztürk 73 yaşında vefat etti. Edinilen bilgiye göre, 23. ve 26. dönem AK Parti Elazığ Milletvekili Öztürk'ün tedavisi, Bilkent Şehir Hastanesi'nde devam ediyordu.

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CEVDET YILMAZ'DAN TAZİYE MESAJI

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Tahir Öztürk'ün vefatının ardınan sosyal medya hesabından paylaştığı taziye mesajında, "23 ve 26. Dönem AK Parti Elazığ Milletvekilimiz Tahir Öztürk'ün vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Merhum milletvekilimize Allah'tan rahmet diliyor, ailesine ve tüm yakınlarına başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Ruhu şad, mekânı cennet olsun." ifadelerine yer verdi.

TAHİR ÖZTÜRK KİMDİR?

Elazığ'da 2 Haziran 1950'de dünyaya gelen Öztürk, Marmara Üniversitesi İşletme Bölümü'nü bitirdi.

Öztürk, özel sektörde kurucu üyelik ve yönetim kurulu üyelikleri yaptı, 3 dönem Anavatan Partisi Elazığ İl Başkanlığı, 1 dönem Merkez İlçe Başkanlığı görevlerinde bulundu.

Elazığ İzzet Paşa Vakfı Kurucu Üyesi olan Öztürk, İhsaniye Camii Derneğinin 2. başkanlığını yaptı.

Öztürk, 23. ve 26. dönemde Elazığ Milletvekili seçildi, KİT Komisyonu, Madencilik Araştırma Komisyonu ve Küresel Isınma Araştırma Komisyonu üyeliklerinde bulundu.

Tahir Öztürk, evli ve 3 çocuk babasıydı.

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