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Eski AK Parti milletvekili trafik kazasında yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 16.03.2019 23:53 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş’ta hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında aralarında eski AK Parti milletvekilinin de bulunduğu 4 kişi yaralandı.Kaza, Dulkadiroğlu ilçesi Bahçelievler Mahallesi üzerinde bulunan kavşakta meydana geldi.

Kahramanmaraş’ta hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında aralarında eski AK Parti milletvekilinin de bulunduğu 4 kişi yaralandı.
Kaza, Dulkadiroğlu ilçesi Bahçelievler Mahallesi üzerinde bulunan kavşakta meydana geldi. Fatih Ş.’nin kullandığı 46 FM 347 plakalı hafif ticari araç ile Mehmet Akif Y.’nin yönetimindeki 46 BG 001 plakalı otomobilin çarpıştı. Kazada eski AK Parti Milletvekili Mehmet İlker Çitil ile otomobilde bulunan sürücü Mehmet Akif Y., Sefer Kılıç ve Ekrem Ergin yaralandı. Yaralılar kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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