Eski AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Kaplan, Uluslararası İnsani Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'nı kurarak, dünyada ihtiyaç sahibi insanların yardımına koşmayı hedeflediklerini bildirdi.

Kurulan vakfın mütevelli heyeti başkanlığını yürüten Kaplan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, savaş ve terör mağduru çocuklar, kadınlar ve yaşlılar başta olmak üzere, dünyada açlık ve yoksullukla mücadele eden insanların ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla bu vakfı kurmayı düşündüklerini belirtti.

Bu amaçla kurulan pek çok vakıf ve derneğin bulunduğunu anlatan Kaplan, hala dünyada 2 milyardan fazla yardıma muhtaç insanın bulunduğunu ifade etti.

Suriye'deki iç savaşın başlamasıyla 4 milyon kişinin Türkiye'ye göç ettiğini, bu insanların ihtiyaçlarını karşılamak için ülke olarak büyük bir dayanışma ve yardımlaşma örneği sergilendiğini vurgulayan Kaplan, Şanlıurfa'da, ailesiyle birlikte ihtiyaç sahibi kişilerin yardımına koştuklarını anlattı.

Ailesiyle sürdürdükleri yardımlaşma ve dayanışmayı, kurumsal hale getirmeyi istediklerini, bu düşünceden yola çıkarak vakfı kurduklarını aktaran Kaplan, yurt içinde ve yurt dışında insan kaynağını oluşturarak ihtiyaç sahiplerine yardımcı olmayı hedeflediklerini belirtti.