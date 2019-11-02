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Eski AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Kaplan:

POLİTİKA HABERLERİ  | 02.11.2019 11:41 | Son Güncelleme

"Uluslararası İnsani Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'nı kurarak, dünyada ihtiyaç sahibi insanların yardımına koşmayı hedefliyoruz"

Eski AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Kaplan, Uluslararası İnsani Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'nı kurarak, dünyada ihtiyaç sahibi insanların yardımına koşmayı hedeflediklerini bildirdi.

Kurulan vakfın mütevelli heyeti başkanlığını yürüten Kaplan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, savaş ve terör mağduru çocuklar, kadınlar ve yaşlılar başta olmak üzere, dünyada açlık ve yoksullukla mücadele eden insanların ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla bu vakfı kurmayı düşündüklerini belirtti.

Bu amaçla kurulan pek çok vakıf ve derneğin bulunduğunu anlatan Kaplan, hala dünyada 2 milyardan fazla yardıma muhtaç insanın bulunduğunu ifade etti.

Suriye'deki iç savaşın başlamasıyla 4 milyon kişinin Türkiye'ye göç ettiğini, bu insanların ihtiyaçlarını karşılamak için ülke olarak büyük bir dayanışma ve yardımlaşma örneği sergilendiğini vurgulayan Kaplan, Şanlıurfa'da, ailesiyle birlikte ihtiyaç sahibi kişilerin yardımına koştuklarını anlattı.

Ailesiyle sürdürdükleri yardımlaşma ve dayanışmayı, kurumsal hale getirmeyi istediklerini, bu düşünceden yola çıkarak vakfı kurduklarını aktaran Kaplan, yurt içinde ve yurt dışında insan kaynağını oluşturarak ihtiyaç sahiplerine yardımcı olmayı hedeflediklerini belirtti.

Kaplan, kardeş kuruluşlarla da müşterek toplantılar yaparak bu konuda dayanışmayı artırmayı amaç edindiklerini kaydetti.

Suriye'deki iç savaş başladığında Türkiye'ye sığınan 6 yaşındaki bir çocuğun şimdi 16 yaşında olduğuna işaret eden Kaplan, "Her büyüyen çocuk beraberinde bazı sorunları da getirecek. Onları eğitmek, ihtiyaçlarını karşılamak için gerek Türkiye'de gerek Suriye'de ve diğer coğrafyalarda çalışma yapmak istiyoruz. Eğitim ve sağlık başta olmak üzere çeşitli konularda projeler hazırladık." diye konuştu.

Müslüman coğrafyalarda yaşanan sorunlara da değinen Kaplan, İslam dünyasının birlik ve beraberlikte paydaş olması halinde dünyaya pek çok ders verilebileceğini sözlerine ekledi.

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Eski AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Kaplan Uluslararası İnsani Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı

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