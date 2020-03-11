HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Eski AK Partili belediye başkanı Murat Sesli polise teslim oldu

Eski AK Partili belediye başkanı Murat Sesli polise teslim oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.03.2020 03:45 | Son Güncelleme

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde Belediye Başkanı iken 2009 yılında yapılan çete operasyonuna dahil edilen Murat Sesli, Ankara’da polise teslim oldu.

Eski AK Partili belediye başkanı Murat Sesli polise teslim oldu

2009 yılında dönemin AK Partili Belediye Başkanı Murat Sesli, TSO Başkanının da aralarında bulunduğu belediye meclis üyesi, avukat, gazeteci ve bazı iş adamlarına “Çete” operasyonu yapıldı.

Yargılandığı davadan 6 yıl 4 ay 20 gün hapis cezası alan Sesli, cezasının bir kısmını cezaevinde çektikten sonra serbest bırakılmıştı. Bir süredir firari olan Murat Sesli önceki gün Ankara’da polise teslim oldu. Sesli Çıkarıldığınöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak Ankara Sincan F1 Tipi Cezaevi’nde gönderildi.

2009 yılında Kdz. Ereğli Belediye Başkanlığı görevini yürüten AK Partili Murat Sesli, Mart ayında yapılacak yerel seçimlerde de AK Parti Genel Merkezi tarafından aday olarak açıklanmıştı. Sesli, adaylığının açıklanmasından bir hafta sonra yapılan ’çete’ operasyonuyla önce gözaltına alınmış, ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanmış ve seçimlere girememişti.

Murat Sesli, ’Çete’ davasından yargılanıp 6 yıl 4 ay 20 gün hapis cezasına çarptırılmıştı. (İHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Canlı yayında damga vuran kavga! 'Bundan sonra böyle' Canlı yayında damga vuran kavga! 'Bundan sonra böyle'
Bilim insanları koronavirüsle ilgili yapılacakları anlattıBilim insanları koronavirüsle ilgili yapılacakları anlattı
En güzel Nazım Hikmet sözleriEn güzel Nazım Hikmet sözleri
Anahtar Kelimeler:
murat sesli ak parti

En Çok Okunan Haberler

Bakan Koca'dan koronavirüs açıklaması

Bakan Koca'dan koronavirüs açıklaması

Pentagon: Türkiye S-400’leri iade etmezse Patriot alamaz

Pentagon: Türkiye S-400’leri iade etmezse Patriot alamaz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan benzin ve motorine indirim müjdesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan benzin ve motorine indirim müjdesi

'Sansürsüz ve özgürce...' Olay pozlar

'Sansürsüz ve özgürce...' Olay pozlar

Okullar tatil olacak mı? Bakan Selçuk'tan açıklama

Okullar tatil olacak mı? Bakan Selçuk'tan açıklama

Türkiye'de ilk koronavirüs vakası tespit edildi

Türkiye'de ilk koronavirüs vakası tespit edildi

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Bakan Koca'dan koronavirüs açıklaması

Bakan Koca'dan koronavirüs açıklaması

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Yalova'da deprem! İstanbul'da da hissedildi

Yalova'da deprem! İstanbul'da da hissedildi

8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajları ve sözleri

8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajları ve sözleri

Diğer Haberler
Sağlık Bakanlığı'ndan "Yeni koronavirüs evde izleme (karantina) kuralları" başlıklı paylaşım

Sağlık Bakanlığı'ndan koronavirüsle ilgili karantina paylaşımı

Koronavirüs artık Türkiye'de! Peki bundan sonra ne olacak? Bilim insanları açıkladı

Bilim insanları koronavirüsle ilgili yapılacakları anlattı

Son dakika haberleri: Kars'ta 4 büyüklüğünde deprem (AFAD-Kandilli Rasathanesi son depremler)

Kars'ta 4 büyüklüğünde deprem

Kaldırımda yürürken bir anda yere yığılan şahsın öldürüldüğü ortaya çıktı

Nasıl olduğunu kimse anlayamadı! Gizemli cinayet

İşten eve geldi arkadaşının cesediyle karşılaştı

İşten eve geldi arkadaşının cesediyle karşılaştı

CHP'li Torun'dan koronavirüs açıklaması: Umuyoruz ki virüs kontrol altında tutulabilir

CHP'li Torun'dan koronavirüs açıklaması: Umuyoruz ki virüs kontrol altında tutulabilir

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.