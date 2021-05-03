Eski AK Partili Burhanettin Uysal yaşamını yitirdi (Burhanettin Uysal kimdir?)

Karabük Üniversitesi’nin kurucu rektörlerinden olan Prof. Dr. Burhanettin Uysal (54),1 Nisan 2021 tarihinde koronavirüs semptomlarının görülmesi üzerine hastaneye başvurdu. Yapılan tahlillerde Uysal’ın Covid-19 test sonucu pozitif çıkması sonucu evde izolasyon sürecine başladıktan sonra rahatsızlanması sonucu hastaneye kaldırıldı. Durumu kötüleşen Prof. Dr. Uysal tedavisinin 32. gününde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Sosyal Medya hesabından 24 Nisan 2021 tarihinde hastalığı ile ilgili açıklama yapan Uysal, “Değerli hemşehrilerim, öncelikle hepinizi sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Herkese hayırlı ramazanlar diliyorum. Covid-19 testimin pozitif çıkması nedeniyle birkaç gün evimde izole şekilde dinlenmeye başlamıştım. Fakat kendimi iyi hissetmemem sonrası hastaneye yatışım gerçekleşti. Bu gün tedavim 23. Gününde devam ediyor. Genel sağlık durumum iyi Allah’a hamd olsun. Geçmiş olsun mesajları ileten herkese yürekten teşekkür ediyorum. Rabbim bu mübarek günler hürmetine şifa bekleyen tüm hastalara Şafi ismiyle şifalar nasip eylesin. Sağlıklı günlerde görüşmek üzere” ifadelerini kullanmıştı.
20 Haziran 1967'de Konya Ereğli'de doğdu. Baba adı Fahrettin, anne adı Şerife'dir.
Eğitimci; Gazi Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi ve Polis Akademisini bitirdi. Yüksek lisansını ve doktorasını Gazi Üniversitesinde tamamladı ve profesör oldu.
Emniyet Genel Müdürlüğünde Komiser Yardımcılığı ve Komiserlik, Bülent Ecevit Üniversitesi ve Karabük Üniversitesi Rektör Yardımcılığı, Karabük Üniversitesinin 2 dönem Rektörlüğü ve YURTKUR Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerinde bulundu.
Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanvekili, AB Uyum Komisyonu Üyesi, AKPM Üyesi ve Asya Parlamenter Asamblesi Üyesidir.
Çok iyi düzeyde İngilizce bilen Uysal, evli ve 3 çocuk babasıdır.
(İHA)