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Eski AK Partili Şamil Tayyar dikkat çeken iddia: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli'nin çağrısını televizyondan öğrendi

Melih Yılmaz Melih Yılmaz
24.10.2024 10:29
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin PKK elebaşı Abdullah Öcalan çağrısı siyaset gündeminin seyrini tamamen değiştirdi. Bahçeli'nin çağrısından sonra ana gündem maddesi bu konu olurken, eski AK Parti Milletvekili Şamil Tayyar dikkat çeken bir iddiaya yer verdi. Tayyar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Bahçeli'nin yaptığı açıklamadan habersiz olduğunu ve Erdoğan'ın bu açıklamayı televizyondan öğrendiğini söyledi. Tayyar ayrıca bunun tahmin değil, bilgi olduğunu da vurguladı.

Eski AK Partili Şamil Tayyar dikkat çeken iddia: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli'nin çağrısını televizyondan öğrendi

Siyasetin gündemi MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, PKK elebaşı için yaptığı çağrı oldu. Partisinin grup toplantısında konuşan Bahçeli, "Terörist başının tecridi kaldırılırsa, gelsin TBMM'de DEM Parti Grup Toplantısı'nda konuşsun, terörün tamamen bittiğini ve örgütün lağvedildiğini haykırsın" ifadelerini kullanmıştı.

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ESKİ AK PARTİLİ ŞAMİL TAYYAR'DAN DİKKAT ÇEKEN İDDİA

Bu açıklamanın ardından siyasilerin tüm hesapları değişti ve art arda açıklamalar geldi. Bu açıklamalardan en dikkat çekeni ise eski AK Parti Milletvekili Şamil Tayyar'dan geldi.

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"BU BİR BİLGİ OLARAK SÖYLÜYORUM"

Tayyar TGRT Haber'de katıldığı programda, Bahçeli'nin, PKK elebaşı Öcalan için yaptığı çağrının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a iletilmediğini öne sürdü ve "Bunu bir bilgi olarak söylüyorum, bir tahmin değil" dedi.

"DEVLET BEY'İN AÇIKLAMASINDAN SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZIN HABERİ YOKTU"

İkili arasında daha önce böyle bir konuşmanın geçmediğini aktaran Tayyar, "Devlet Bey'in açıklamasından Sayın Cumhurbaşkanımızın haberi yoktu. Aralarında önceden konuşulmuş, istişare edilmiş bir konu değil. Sayın Cumhurbaşkanımız da bunu televizyon konuşmasından sonra öğreniyor. Hani bazıları senaryo yazıyor ya 'bunlar bir araya gelmiştir' diye..." ifadelerini kullandı.

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"SİYASETEN DE ÇOK DESTEKLİYORMUŞ GİBİ GÖZÜKMEDİ"

Tayyar açıklamalarının devamında ise şu ifadelere yer verdi:

"Peki ne oldu da Sayın Cumhurbaşkanımız grup konuşmasında 'Bu fırsatı değerlendirelim' dedi? Ama dikkat ederseniz Sayın Cumhurbaşkanımız çok dikkatli cümleler kullandı. Sonuçta o çağrıyı yapan da Cumhur İttifakı'nın ortağı… Devlet Bey'e de çok saygı duyar, sever, muhabbetleri de çok iyi. Farklı bir tavır koyması da elbette beklenemez. Ama siyaseten de öyle çok destekliyormuş gibi gözükmedi.

"SEMPATİYLE BAKTIĞINA DAİR HERHANGİ BİR İŞARET YOK"

El sıkmayla başlayan o sürecin ilk kısmıyla alakalı olarak Cumhurbaşkanımızın konuşmasını değerlendirmek lazım. Eğer terör örgütü silah bırakacaksa bu bir fırsat, bu değerlendirilsin. Yoksa Öcalan'ın parlamentoda gelip konuşması gibi marjinal, radikal öneriye Cumhurbaşkanımızın sempatiyle baktığına dair herhangi bir işaret yok. Bunu bir bilgi olarak söylüyorum, bir tahmin değil."

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Şamil Tayyar Devlet Bahçeli Recep Tayyip Erdoğan MHP Abdullah Öcalan ak parti
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