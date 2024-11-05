Eski AK Partili vekil sosyal medyadan paylaştı! O noktaya dikkat çekti: 'Erken seçimi tetikleyebilir'

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin bir önceki grup toplantısında yaptığı Öcalan çıkışı gündem olmuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan da terörsüz Türkiye mesajı vermişti.

Bu gelişme sonrası dün DEM Partili Mardin Büyükşehir Belediyesi, Batman Belediyesi ve Şanlıurfa'da Halfeti Belediyesi'ne kayyum atanmıştı.

Siyasette hareketli günler yaşanırken bugünkü grup toplantısında Bahçeli, Öcalan çıkışının arkasında olduğunu ifade ettmişti.

ŞAMİL TAYYAR: 'ERKEN SEÇİMİ TETİKLEYEBİLİR'

Yaşanan gelişmeler sonrasında eski AK Partili vekil Şamil Tayyar dikkat çeken açıklamada bulundu. Bahçeli'nin Öcalan çıkışı ve kayyum konularına değinen Tayyar, "Çok hayra alamet değil, bu tatlı atışma, sorun çözülemezse erken seçimi tetikleyebilir" dedi.

İşte Tayyar'ın o paylaşımı:

"Devlet Bahçeli’nin Öcalan çıkışından Cumhurbaşkanımızın önceden haberi yoktu.

Bugün anlıyoruz ki kayyım atamasından da Devlet Beyin önceden haberi yok.

Cumhurbaşkanımız bir haftalık sessizlikten sonra Devlet Beye övgüler dizerek önerisini zarifçe rafa kaldırmış, arkasından kayyım atamaları gerçekleşmişti.

Bugünse Devlet Bey aynı zarafetle Cumhurbaşkanımızın adaylığına destek verip Öcalan önerisini tekrarlayarak kayyım politikasına set çekti.

Başka bir ifadeyle, fikri ayrılık güllelerini güllere sarıp sarmalayıp karşılıklı olarak birbirlerine atıyorlar.

Çok hayra alamet değil, bu tatlı atışma, sorun çözülemezse erken seçimi tetikleyebilir.

Bakın, son dönem Bahçeli’yle yakın çalışan ve Öcalan projesinin fikir babası olduğu konuşulan Mümtazer Türköne, Bahçeli’nin bugünkü konuşmasının hemen ardından kaleme aldığı yazısında ‘Devlet, hükümete karşı’ diye yazdı:

‘Erdoğan ile Bahçeli arasındaki pinpon maçını hükümetle devlet arasında nefes kesen bir karşılaşma olarak takip etmelisiniz.

Esenyurt ve kayyım gündemi ile Erdoğan’ın vurduğu topa, bugün Bahçeli, en ince ayrıntısına kadar düşünülmüş ve tasarlanmış, yumuşak bir plase vuruşla şık bir karşılık verdi.’

Cumhurbaşkanımızın hata yaptığını anlatan Türköne, Bahçeli’yle uzlaşmaysa erken seçimin gündeme gelebileceğini iddia etti.

Bu yazıyı hafife almayın, Devlet Beyin ruh halini yansıttığını düşünüyorum.

Son olarak ekleyim;

Öcalan ve kayyım arasında savrulan politikaların cumhur ittifakı içinde fikri ayrılığa yol açtığı ortada.

İki liderin bir araya gelip ortak politikada mutabakat aramalarını elzem görüyorum.

Hem ülkenin hem ittifakın hayrına olur.

Naçizane…"