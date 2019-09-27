Eski AKP’liler: Pek çok arkadaşımız istifaya hazırlanıyor

İstifalarda istişare kültüründen uzaklaşılmasının önemli rol oynadığı belirtiliyor.Reuters haber ajansına konuşan eski AKP üyeleri, pek çok partili arkadaşlarının istifa için beklediğini belirterek partide üye kaybının artarak devam edeceği öngörüsünde bulundular.

Reuters‘a konuşan üç eski AKP'li kaynak, partinin tabanıyla bağının kopması ve kuruluş ilkelerinden uzaklaşılmasının istifalardaki en önemli faktörler arasında yer aldığı mesajını verdi.

AKP'den istifa eden ve isminin açıklanmasını istemeyen bir siyasetçi, "partide eskiden istişareye önem verildiğini, ancak artık istişareden eser kalmadığını" belirterek, "Pek çok arkadaşımız Babacan'ın ya da Davutoğlu'nun partisinde yeni bir başlangıç yapmak istiyor" diye konuştu.

AKP'den istifa eden eski Ekonomi Bakanı Ali Babacan ve eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun iki yeni parti kurma hazırlığında olduğu biliniyor.

"Erdoğan'ın popülaritesine sahip değiller"

Parti genel merkezinde üst düzey bir yetkili olan ve isminin açıklanmasını istemeyen bir diğer AKP'li ise Reuters'a yaptığı açıklamada Babacan ve Davutoğlu gibi isimlerin Erdoğan'ın hâlâ sahip olduğu halk desteğine sahip olmadığını belirterek üye kaybının önemli seviyede olmadığını savundu. AKP'li yetkili, "AK Parti güçlü bir parti ve bu dönemi atlatacaktır. Geniş ölçekli, kitlesel istifalar beklemiyorum" dedi.