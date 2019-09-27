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Eski AKP’liler: Pek çok arkadaşımız istifaya hazırlanıyor

27.09.2019 20:45 | Son Güncelleme

Reuters‘a konuşan eski AKP’liler bir yılda 850 bin üye kaybeden partide pek çok kişinin de istifa aşamasında olduğunu iddia etti.

Eski AKP’liler: Pek çok arkadaşımız istifaya hazırlanıyor

İstifalarda istişare kültüründen uzaklaşılmasının önemli rol oynadığı belirtiliyor.Reuters haber ajansına konuşan eski AKP üyeleri, pek çok partili arkadaşlarının istifa için beklediğini belirterek partide üye kaybının artarak devam edeceği öngörüsünde bulundular.

Reuters‘a konuşan üç eski AKP'li kaynak, partinin tabanıyla bağının kopması ve kuruluş ilkelerinden uzaklaşılmasının istifalardaki en önemli faktörler arasında yer aldığı mesajını verdi.

AKP'den istifa eden ve isminin açıklanmasını istemeyen bir siyasetçi, "partide eskiden istişareye önem verildiğini, ancak artık istişareden eser kalmadığını" belirterek, "Pek çok arkadaşımız Babacan'ın ya da Davutoğlu'nun partisinde yeni bir başlangıç yapmak istiyor" diye konuştu.

AKP'den istifa eden eski Ekonomi Bakanı Ali Babacan ve eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun iki yeni parti kurma hazırlığında olduğu biliniyor.

"Erdoğan'ın popülaritesine sahip değiller"

Parti genel merkezinde üst düzey bir yetkili olan ve isminin açıklanmasını istemeyen bir diğer AKP'li ise Reuters'a yaptığı açıklamada Babacan ve Davutoğlu gibi isimlerin Erdoğan'ın hâlâ sahip olduğu halk desteğine sahip olmadığını belirterek üye kaybının önemli seviyede olmadığını savundu. AKP'li yetkili, "AK Parti güçlü bir parti ve bu dönemi atlatacaktır. Geniş ölçekli, kitlesel istifalar beklemiyorum" dedi.

Başka bir eski AKP'li ise kendisi ve diğer partili arkadaşlarının kendilerini dışlanmış hissettikleri için istifa ettiklerini ifade ederek, "Kendimizi yeni partilerde daha iyi ifade edebileceğimize inanıyoruz. Bizim yolumuzu izlemek isteyen pek çok arkadaşımız var" diye konuştu.

Üye sayısı 10 milyonun altına düştü

Haberde resmi rakamlara göre AKP üye sayısının geçen yıl Ağustos ayındaki 10 milyon 720 milyondan bu yıl Eylül başı itibarıyla 9 milyon 870 milyona gerilediğine de yer verildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bu ay parti yetkililerine hitaben yaptığı bir konuşmada üye sayısının 10 milyonun üzerinde olduğunu savunmuş, "Üye listelerimizi güncelliyor, ölümler ve diğer sebeplerle kayıtları düşenleri belirliyoruz. Üye sayımızda, yüzde 95'ten fazlası vefatlardan kaynaklanan yaklaşık 290 bin kişilik bir eksilme olduğunu gördük" demişti.

Erdoğan'ın açıklaması sonrasında Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının verdiği güncel rakamlara göre AKP'nin üye sayısı 9 milyon 874 bin 843 olarak kayıtlara geçmişti.

"Erdoğan'ın etrafını 'evet efendim'ciler sardı"

Reuters'a konuşan Stockholm merkezli Güvenlik ve Kalkınma Politikaları Enstitüsü'nden Gareth Jenkins, Erdoğan'ın popülaritesinin son yedi yıldır gerileme eğiliminde olduğunu ve tek tük olaylarla suni olarak yükseltildiğini belirterek popülarite kaybının geri döndürülemeyecek bir noktaya doğru ilerlediğini kaydetti.

Erdoğan'ın iyi danışma hizmeti alamadığını ve bu nedenle "hatalı ve yanlış hesaplanmış" politikalar izlediğini savunan Jenkins, "Parti içinde uzmanlık ve liyakat sahipleriyle bağı giderek koptu ve giderek etrafındaki 'evet efendim'cilerin sayısı arttı" değerlendirmesi yaptı. Jenkins, böyle kritik bir dönemde Babacan'ın partisinin AKP tabanından destek göreceği öngörüsünde bulundu.

rtr/BK,SÖ

© Deutsche Welle Türkçe

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