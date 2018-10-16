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Eski albaya FETÖ üyeliğinden 8 yıl 9 ay hapis cezası

YAŞAM HABERLERİ  | 16.10.2018 18:26 | Son Güncelleme

FETÖ/PDY'nin 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında ortaya çıkan sözde sıkıyönetim atama listesinde, 'Rize sıkıyönetim komutanı' olarak adı geçen eski Albay Feyzullah Günal, yargılandığı davada 8 yıl 9 ay hapisle cezalandırıldı.

Özkan ARSLAN/ANKARA, (DHA)- FETÖ/PDY'nin 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında ortaya çıkan sözde sıkıyönetim atama listesinde, 'Rize sıkıyönetim komutanı' olarak adı geçen eski Albay Feyzullah Günal, yargılandığı davada 8 yıl 9 ay hapisle cezalandırıldı.
Ankara 19'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık eski Albay Feyzullah Günal, avukatı ve yakınları katıldı. Duruşmada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan savcı, 'Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs', 'TBMM ve Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs' suçlamalarından beraatini istediği sanık Günal'ın, dijital incelemelerde örgütün gizli haberleşme programı ByLock'u kullandığının tespit edildiğini, bu nedenle 'FETÖ PDY silahlı terör örgütüne üyelik' suçlamasından cezalandırılmasını talep etti.
SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ
Sanık Feyzullah Günal, esas hakkındaki mütalaaya karşı yaptığı savunmasında, Yargıtay kararlarını örnek göstererek, sözde sıkıyönetim atama listesinde isminin bulunmasının kendi iradesi dışında olduğunu, bunun cezalandırılması için yeterli olmadığını söyledi. Savcının, 'Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs' ile 'TBMM ve Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs' suçlaması yönündeki mütalaasına diyeceği bir şey olmadığı belirten Günal, 'silahlı terör örgütü üyeliği' suçlaması yönünden ise mütalaaya katılmadığını söyledi. Bunun için maddi delil bulanmadığını ileri süren Günal, 'ByLock' kullandığı iddialarını da kabul etmeyerek beraatine karar verilmesini istedi.
ÖRGÜT ÜYELİĞİNDEN CEZA VERİLDİ
Savunmaların ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, savcının mütalaası doğrultusunda sanık Feyzullah Günal'ın, 'Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs' ile 'TBMM ve Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs' suçlamalarından beraatine, 'silahlı terör örgütü üyeliği' suçlamasından ise 8 yıl 9 ay hapisle cezalandırılmasına hükmetti.

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