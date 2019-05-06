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Eski Alman bakandan otomobil üreticilerine uyarı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.05.2019 18:22 | Son Güncelleme

Almanya’nın eski Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, ABD Devlet Başkanı Donald Trump’ın yakın zamanda Çin’le olan ticaret savaşını bitireceğini, yeni rakip olarak Alman otomobil üreticilerini seçeceğini söyledi.ABD Başkanı Donald Trump’ın her zaman mücadele edeceği bir rakibe ihtiyaç duyduğunu belirten eski Dışişleri Bakanlarından Sigmar Gabriel, Başkan Trump’un yeni rakiplerinin Avrupa ve özellikle Alman otomobil üreticileri olacağını söyleyerek, otomobil üreticilerinin hazırlıklı olmalarını istedi.

Almanya’nın eski Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, ABD Devlet Başkanı Donald Trump’ın yakın zamanda Çin’le olan ticaret savaşını bitireceğini, yeni rakip olarak Alman otomobil üreticilerini seçeceğini söyledi.
ABD Başkanı Donald Trump’ın her zaman mücadele edeceği bir rakibe ihtiyaç duyduğunu belirten eski Dışişleri Bakanlarından Sigmar Gabriel, Başkan Trump’un yeni rakiplerinin Avrupa ve özellikle Alman otomobil üreticileri olacağını söyleyerek, otomobil üreticilerinin hazırlıklı olmalarını istedi. Trump’ın Alman otomobil üreticilerini rakip olarak gördüğünü ifade eden Gabriel, "Amerikalılar Alman otomobilleri hem ucuz hem de kaliteli olduğu için tercih ediyor" dedi. Gabriel, Trump’ın Alman otomobillerine tutumundan dolayı ihracat vergilerinin artacağını, dolaylı olarak fiyatların Amerikalı tüketicilere yansıyacağını ifade etti.

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