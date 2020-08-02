Eski Alman Büyükelçi: Erdoğan Neoosmanlıcı bir zihniyete sahip

Almanya'nın eski Ankara Büyükelçisi Martin Erdmann, Türkiye hükümetinin "Neoosmanlıcı zihniyete" sahip olduğunu ifade etti. Erdmann, Deutschlandfunk radyosuna verdiği röportajda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ülkesini, Osmanlı İmparatorluğu'nun 20'nci yüzyılda sahip olduğu, Balkanlara kadar olan bölgede düzen sağlayıcı role büründürmek istediğini, ancak bunun uygulanmasının mümkün olmadığını ifade etti. Türkiye'de adalet sisteminde, basın özgürlüğü konusunda ve dış politikada yaşanan gelişmeleri "rahatsızlık verici" olarak nitelendiren Martin Erdmann, buna rağmen Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne (AB) tam üyelik müzakerelerinin devam etmesi gerektiğini dile getirdi. Eski Büyükelçi, Türkiye'de bir kesimin, tam üyelik müzakerelerini, ülkede reformları dışarıdan teşvik edici bir mekanizma olarak gördüğünü ve bu açıdan bir umut olarak algıladığını belirtti. AB-Türkiye tam üyelik müzakereleri her ne kadar resmen sona erdirilmiş olmasa da, 2018 yılında Avrupa Konseyi'nin aldığı kararla donduruldu.

"Türkiye'nin demokratik refleksleri çalışıyor" Türkiye'de yaşadığı yıllarda, bu ülkedeki toplumun "tamamen demokrat" bir toplum olduğunu gördüğünü kaydeden Erdmann, kendi döneminde Türkiye'de yapılan seçimlerin her ne kadar adil olmasa da özgür bir biçimde gerçekleştiğini ifade ederek, "Türkiye'nin demokratik refleksleri çalışıyor" dedi. Röportajda, "Aşırı derecede belirsizliklerle dolu bir bölgede, Türkiye'nin bir istikrar faktörü olması hem Avrupa'nın, hem de Almanya'nın çıkarlarınadır" ifadesini kullanan Martin Erdmann, ciddi anlamda istikrarsızlaştırıcı gelişmeler yaşayan komşuları Suriye, Irak ve İran ile kıyaslandığında Türkiye'nin bir istikrar adası olduğunu vurguladı. "Ayasofya kararı uluslararası platformda alınmalıydı" Ayasofya'nın yeniden camiye dönüştürülmesi hakkındaki sorulara da yanıt veren diplomat, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türk adalet sisteminin aldığı kararı "tuhaf" olarak nitelendirdi. Ayasofya'nın bir dünya kültür mirası olduğunu hatırlatan Erdmann, "Türkiye gibi egemen bir ülkenin yönetimi böyle bir karar alırken, görüşmeleri uluslararası mecraya taşıması daha akıllıca olurdu" dedi.