'Doğa harikası bir kadındı' Eski Alman sevgilisini katledip eve gitti ve... "Yakında aranızdayım" demiş

Edremit'te meydana gelen kadın cinayeti ve ardından gelen intihar olayı dehşete düşürdü. İddiaya göre, 66 yaşındaki S.K., bir süre önce ayrıldığı Alman uyruklu 53 yaşındaki G.U.'nun Akçay Mahallesi 436. Sokak'taki evinin önüne geldi. Peş peşe yaşanan iki dehşet ise bundan sonra oldu. İşte detaylar...

ATEŞ EDİP KATLETTİ

Burada G.U. ile tartışan S.K., silahla ateş ederek kadını öldürdü.

Daha sonra kaçarak Zeytinli Mahallesi'ndeki evine giden S.K, aynı silahla intihar etti.

Olay yerlerindeki incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılan cesetler, buradaki işlemlerin ardından yakınlarına teslim edildi.

G.U.'nun cenazesi, Kadıköy Mahallesi mezarlığında toprağa verildi.

"ÇOK GÜZELDİ, TATLIYDI, SICAKKANLIYDI, BİZDEN DAHA TÜRK'TÜ"

Kadının arkadaşı Neziha Sarı, gazetecilere, üzüntüsünü dile getirdi. "İki hafta kadar önce bizleydi" diyen Sarı, "Hatta yakında yine aranızdayım diyordu. Muhteşem, doğa harikası bir kadındı, doğayla bütünleşmiş, yapraktan, çiçekten, böcekten, her şeyden mutlu olan birisiydi. Çok güzeldi, çok tatlıydı, çok sıcakkanlıydı, bir olumsuzluk olduğu zaman bile 'Allah büyük, sıkıntı yapma' derdi. Bizden daha Türk, daha doğal, daha samimi, içten çok çok güzel bir arkadaştı" ifadelerini kullandı. (AA)





