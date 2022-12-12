HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. 'Doğa harikası bir kadındı' Eski Alman sevgilisini katledip eve gitti ve... "Yakında aranızdayım" demiş

'Doğa harikası bir kadındı' Eski Alman sevgilisini katledip eve gitti ve... "Yakında aranızdayım" demiş

12.12.2022 16:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Balıkesir'in Edremit ilçesinde kan donduran bir cinayet ve ardından intihar olayı yaşandı. Bir şahıs, eski kız arkadaşı olduğu iddia edilen Alman uyruklu kadını silahla öldürdü. Ardından evine giden şahıs aynı silahla intihar etti. Korkunç olay sonrası konuşan Alman uyruklu kadının arkadaşı "İki hafta kadar önce bizleydi, hatta yakında yine aranızdayım diyordu. Muhteşem doğa harikası bir kadındı, bizden daha Türk, çok güzel bir arkadaştı" şeklinde konuştu.

'Doğa harikası bir kadındı' Eski Alman sevgilisini katledip eve gitti ve... "Yakında aranızdayım" demiş

Edremit'te meydana gelen kadın cinayeti ve ardından gelen intihar olayı dehşete düşürdü. İddiaya göre, 66 yaşındaki S.K., bir süre önce ayrıldığı Alman uyruklu 53 yaşındaki G.U.'nun Akçay Mahallesi 436. Sokak'taki evinin önüne geldi. Peş peşe yaşanan iki dehşet ise bundan sonra oldu. İşte detaylar...

ATEŞ EDİP KATLETTİ

Burada G.U. ile tartışan S.K., silahla ateş ederek kadını öldürdü.

Daha sonra kaçarak Zeytinli Mahallesi'ndeki evine giden S.K, aynı silahla intihar etti.

a1

Olay yerlerindeki incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılan cesetler, buradaki işlemlerin ardından yakınlarına teslim edildi.

a2

G.U.'nun cenazesi, Kadıköy Mahallesi mezarlığında toprağa verildi.

16 yaşındaki çocuğu katletti! Hamile teyzesi ve karnındaki kuzeni için... 16 yaşındaki çocuğu katletti! Hamile teyzesi ve karnındaki kuzeni için...

"ÇOK GÜZELDİ, TATLIYDI, SICAKKANLIYDI, BİZDEN DAHA TÜRK'TÜ"

Kadının arkadaşı Neziha Sarı, gazetecilere, üzüntüsünü dile getirdi. "İki hafta kadar önce bizleydi" diyen Sarı, "Hatta yakında yine aranızdayım diyordu. Muhteşem, doğa harikası bir kadındı, doğayla bütünleşmiş, yapraktan, çiçekten, böcekten, her şeyden mutlu olan birisiydi. Çok güzeldi, çok tatlıydı, çok sıcakkanlıydı, bir olumsuzluk olduğu zaman bile 'Allah büyük, sıkıntı yapma' derdi. Bizden daha Türk, daha doğal, daha samimi, içten çok çok güzel bir arkadaştı" ifadelerini kullandı. (AA)

a4

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Son dakika: Erdoğan başkanlık ediyor! Kabine toplantısı başladıSon dakika: Erdoğan başkanlık ediyor! Kabine toplantısı başladı
Esenyurt’ta çocuk gelin skandalı! 15 yaşında... Polis bastıEsenyurt’ta çocuk gelin skandalı! 15 yaşında... Polis bastı
EYT ve asgari ücret zammı için gözler Kabine Toplantısı'nda!EYT ve asgari ücret zammı için gözler Kabine Toplantısı'nda!
Anahtar Kelimeler:
cinayet İntihar kadın cinayeti

En Çok Okunan Haberler

Kızını Kadir İstekli'ye gönderdiğini böyle kabul etti!

Kızını Kadir İstekli'ye gönderdiğini böyle kabul etti!

Konut kredi faizlerinde kademeli modele geçiliyor

Konut kredi faizlerinde kademeli modele geçiliyor

İstanbul’da kahreden olay! Polis yanlışlıkla 18 yaşındaki Zuhal’i vurdu…

İstanbul’da kahreden olay! Polis yanlışlıkla 18 yaşındaki Zuhal’i vurdu…

Erdoğan canlı yayında duyurdu: "Müjdeli haberler geliyor"

Erdoğan canlı yayında duyurdu: "Müjdeli haberler geliyor"

Klipte çırılçıplak! 59 yaşındaki şarkıcıya tepki

Klipte çırılçıplak! 59 yaşındaki şarkıcıya tepki

Çok sert tepki: 'Polislerin elini kolunu bağladılar'

Çok sert tepki: 'Polislerin elini kolunu bağladılar'

İlginizi Çekebilir

Duygularınızın gerçeklerin önüne geçmesine izin vermeyin

Duygularınızın gerçeklerin önüne geçmesine izin vermeyin

Duyduğu soru karşısında sinirlendi! ""Kocamın gay olduğunu bilerek..."

Duyduğu soru karşısında sinirlendi! ""Kocamın gay olduğunu bilerek..."

Favoriniz olacak Puma spor ayakkabılar burada! En iyi modelleri keşfedin

Favoriniz olacak Puma spor ayakkabılar burada! En iyi modelleri keşfedin

Gelecek planı yapma zamanı geldi

Gelecek planı yapma zamanı geldi

Okuldan eve geç dönüyordu! Babası takip edince...

Okuldan eve geç dönüyordu! Babası takip edince...

Havalı görünmek isteyenler buraya! Kalitesi ve şıklığıyla göz dolduran saatleri sizin için seçtik

Havalı görünmek isteyenler buraya! Kalitesi ve şıklığıyla göz dolduran saatleri sizin için seçtik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.