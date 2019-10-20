HABER

Eski Almanya Dışişleri Bakanı Gabriel: “PKK’yı 80’li, 90’lı ve 2000‘li yılların başlarındaki eylemlerinden tanıyoruz”

POLİTİKA HABERLERİ  | 20.10.2019 09:37 | Son Güncelleme

Eski Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, Almanya’nın PKK’yı 80’li, 90’lı ve 2000‘li yılların başlarındaki eylemlerinden tanıdığını belirterek, "Türkiye’deki iç savaşı finanse etmek için burada zorla haraç toplayan, silah kaçakçılığı yapan, uyuşturucu ticareti yapan bir örgütten bahsediyoruz.

Eski Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, Almanya’nın PKK’yı 80’li, 90’lı ve 2000‘li yılların başlarındaki eylemlerinden tanıdığını belirterek, "Türkiye’deki iç savaşı finanse etmek için burada zorla haraç toplayan, silah kaçakçılığı yapan, uyuşturucu ticareti yapan bir örgütten bahsediyoruz. PKK’nın burada yasak olmasının nedeni bu" dedi.
Eski Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, terör örgütü PKK ve Suriye’deki iç savaş konusunda önemli açıklamalarda bulundu. Alman devlet televizyonuna konuşan Gabriel, PKK’nın Almanya’da yaptığı eylemlerden dolayı yasaklanmış bir örgüt olduğunun altını çizdi. “PKK’yı 80’li, 90’lı ve 2000‘li yılların başlarındaki eylemlerinden tanıyoruz” diyen eski bakan, “Otoyolları kapamalarından, burada araba lastikleri yakmalarından tanıyoruz. Hukukun üstünlüğünü sağlamaktan başka bir şey yapamayız. Burada Kürtlerden bahsetmiyoruz, bu ülkede yasak olan bir organizasyondan bahsediyoruz. Türkiye’deki iç savaşı finanse etmek için burada zorla haraç toplayan, silah kaçakçılığı yapan, uyuşturucu ticareti yapan bir örgütten bahsediyoruz. PKK’nın burada yasak olmasının nedeni bu. Türkiye’deki eylemlerinden dolayı değil, buradaki eylemlerinden dolayı yasaklar” ifadelerini kullandı.
Gabriel, Suriye iç savaşının başlarında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın sözünü dinlememekle hata yaptıklarına işaret etti. Batı bloğu olarak Suriye’ye girmek istemedikleri için bölgedeki Kürtleri kullandıklarını söyleyen Gabriel, şu ifadelere yer verdi:
“Kürtler bizim en iyi müttefikimizdi ve bizler onları kötüye kullandık Batı olarak. Çünkü oraya kendimiz girmek istemedik. Bir şeyi hatırlatmak isterim. Suriye’deki iç savaş başladığında Türkiye’nin o zamanki başbakanı Erdoğan ‘Suriye üzerinde uçuşa kapalı alan oluşturmalıyız, aksi takdirde Esad kendi halkını bombalayacak’ demişti. İlk ‘Aman Tanrım bunu yapamayız’ diyenler Avrupa ve Almanya olmuştu. Neden? Yeni bir Afganistan istemiyoruz, buraya bulaşmak istemiyoruz diyorduk. Kısa bir süre sonra Esad halkını bombaladı ve biz birkaç milyon mülteciyle uğraşmak zorunda kaldık.”

PARTNERInstagram hesabı açan Jennifer Aniston tarihe geçtiInstagram hesabı açan Jennifer Aniston tarihe geçti
Bakan Soylu: Avucunuzu yalarsınızBakan Soylu: Avucunuzu yalarsınız
Bakan Soylu: Batı'nın Suriye'de izlediği politika hedefine ulaşamamıştırBakan Soylu: Batı'nın Suriye'de izlediği politika hedefine ulaşamamıştır

En Çok Okunan Haberler

Demledikleri çay sonları oldu! Korkunç olay

Demledikleri çay sonları oldu! Korkunç olay

Sosyal medyayı sallayan paylaşım!

Sosyal medyayı sallayan paylaşım!

Önce eski eşi ve araçtaki doktoru ardından kendini vurdu!

Önce eski eşi ve araçtaki doktoru ardından kendini vurdu!

Otoyol savaş alanına döndü! Gece yarısı korkunç kaza!

Otoyol savaş alanına döndü! Gece yarısı korkunç kaza!

Korku dolu dakikalar! Takım otobüsünde yangın

Korku dolu dakikalar! Takım otobüsünde yangın

Bir darbe daha! Reddetti

Bir darbe daha! Reddetti

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İlk karar hayata geçirildi

İlk karar hayata geçirildi

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

HDP'nin Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin ifadeleri TBMM'yi karıştırdı!

HDP'nin Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin ifadeleri TBMM'yi karıştırdı!

Erdoğan imzaladı! Birçok ildeki o alanlar artık...

Erdoğan imzaladı! Birçok ildeki o alanlar artık...

Diğer Haberler
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Geleceğimizi almak istiyorsanız avucunuzu yalarsınız

Bakan Soylu: Avucunuzu yalarsınız

Kılıçdaroğlu ve Akşener nikah şahidi oldu

Liderleri bir araya getiren nikah!

Erdoğan 'Ülkemiz tarihi bir süreçten geçiyor' dedi ve duyurdu

Erdoğan 'Ülkemiz tarihi bir süreçten geçiyor' dedi ve duyurdu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstiklal Marşı paylaşımı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstiklal Marşı paylaşımı!

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kayseri'de önemli açıklamalar

Erdoğan: Bu ödlekler mi bize zincir vuracakmış!

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan kritik mesajlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan kritik mesajlar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.