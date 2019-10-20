Eski Almanya Dışişleri Bakanı Gabriel: “PKK’yı 80’li, 90’lı ve 2000‘li yılların başlarındaki eylemlerinden tanıyoruz”

Eski Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, Almanya’nın PKK’yı 80’li, 90’lı ve 2000‘li yılların başlarındaki eylemlerinden tanıdığını belirterek, "Türkiye’deki iç savaşı finanse etmek için burada zorla haraç toplayan, silah kaçakçılığı yapan, uyuşturucu ticareti yapan bir örgütten bahsediyoruz. PKK’nın burada yasak olmasının nedeni bu" dedi.

Eski Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, terör örgütü PKK ve Suriye’deki iç savaş konusunda önemli açıklamalarda bulundu. Alman devlet televizyonuna konuşan Gabriel, PKK’nın Almanya’da yaptığı eylemlerden dolayı yasaklanmış bir örgüt olduğunun altını çizdi. “PKK’yı 80’li, 90’lı ve 2000‘li yılların başlarındaki eylemlerinden tanıyoruz” diyen eski bakan, “Otoyolları kapamalarından, burada araba lastikleri yakmalarından tanıyoruz. Hukukun üstünlüğünü sağlamaktan başka bir şey yapamayız. Burada Kürtlerden bahsetmiyoruz, bu ülkede yasak olan bir organizasyondan bahsediyoruz. Türkiye’deki iç savaşı finanse etmek için burada zorla haraç toplayan, silah kaçakçılığı yapan, uyuşturucu ticareti yapan bir örgütten bahsediyoruz. PKK’nın burada yasak olmasının nedeni bu. Türkiye’deki eylemlerinden dolayı değil, buradaki eylemlerinden dolayı yasaklar” ifadelerini kullandı.

Gabriel, Suriye iç savaşının başlarında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın sözünü dinlememekle hata yaptıklarına işaret etti. Batı bloğu olarak Suriye’ye girmek istemedikleri için bölgedeki Kürtleri kullandıklarını söyleyen Gabriel, şu ifadelere yer verdi:

“Kürtler bizim en iyi müttefikimizdi ve bizler onları kötüye kullandık Batı olarak. Çünkü oraya kendimiz girmek istemedik. Bir şeyi hatırlatmak isterim. Suriye’deki iç savaş başladığında Türkiye’nin o zamanki başbakanı Erdoğan ‘Suriye üzerinde uçuşa kapalı alan oluşturmalıyız, aksi takdirde Esad kendi halkını bombalayacak’ demişti. İlk ‘Aman Tanrım bunu yapamayız’ diyenler Avrupa ve Almanya olmuştu. Neden? Yeni bir Afganistan istemiyoruz, buraya bulaşmak istemiyoruz diyorduk. Kısa bir süre sonra Esad halkını bombaladı ve biz birkaç milyon mülteciyle uğraşmak zorunda kaldık.”



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