Eski Almanya Futbol Federasyonu Üyelerine Rüşvet Suçlaması

Konuyla ilgili iddialara göre, Beckenbauer dönemin Uluslararası Futbol Federasyonu (FIFA) Başkanı Joseph Blatter ile 2000 yılında, gizli bir toplantıda Almanya’nın kupaya ev sahipliği yapabilmesi için gerektiğinde delegelere rüşvet verilmesi konusunda anlaştı.

Futbol otoriterleri, organizasyonun Almanya’da yapılması öncesindeki karar sürecini FIFA tarihinin en büyük skandalı olarak tanımlıyor.

Konuyla ilgili iddialar ve şimdiye dek ortaya çıkan belgeler, 2006 Dünya Kupası’nın çok şaibeli şartlar altında Almanya’ya verildiğini gösteriyor.

Söz konusu isimler, "Görevi kötüye kullanma ve dolandırıcılıkla" suçlanırken İsviçre Başsavcılığı "rüşvet vermekle" suçlanan dönemin Organizasyon Komitesi Başkanı ve DFB’nin Onursal Başkanı Franz Beckenbauer hakkındaki davanın ise ayrı olarak görüleceğini duyurdu.

İsviçre Başsavcılığı, şampiyona ile bağlantılı olarak Alman Futbol Federasyonu (DFB) eski başkanları Theo Zwanziger ve Wolfgang Niersbach ile DFB'nin eski Genel Sekreteri Horst R. Schmidt hakkında dava açtı.

2006 Dünya Futbol Şampiyonası'na ev sahipliği yapabilmek için Almanya'nın rüşvet dağıttığı yolundaki iddialar yeni bir boyut kazandı.

Son yıllarda ortaya çıkan belgeler, Alman spor ve giyim firması Adidas’ın o dönemdeki CEO'su Robert Louis-Dreyfus’un toplam 6,7 milyon Euro temin ettiğini ve FIFA’nın Katarlı eski yöneticisi Mohamed bin Hammam’ın hesabına havale ettiğini ortaya koydu.

Para, ne başvuru komitesinin ne de kupanın Almanya'ya verilmesinden sonra oluşturulan organizasyon komitesinin bütçesinde yer alırken, oylama öncesinde 24 kişilik FIFA İcra Komitesi’ndeki dört Asyalı delegeye rüşvet olarak verildi ve böylece Almanya lehine oyları garantilendi. Almanya 12’ye karşı 11 oyla Güney Afrika’yı geride bırakarak ev sahipliğini kazandı.

Adidas CEO'su Dreyfus'un, kupanın yapılmasına 1,5 yıl kala parasını geri istediği ve Beckenbauer ile Niersbach'ın da parayı bulmak amacıyla şampiyonanın açılış galası için 6,7 milyon Euroluk bir fon oluşturduğu, ancak Berlin Olimpiyat Stadı'nda yapılacağı söylenen açılış galasının yapılmadığı ve paranın gizli olarak Louis-Dreyfus’a geri tahsil edildiği ortaya çıktı.

Der Spiegel dergisinini ele geçirdiği belgeler, söz konusu ‘sahtekarlıktan’ DFB’nin önde gelen isimlerinin haberinin olduğunu ve onay verdiklerini de gözler önüne serdi.