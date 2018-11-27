Eski Anayasa Mahkemesi Üyesi Tercan'ın tutukluluğuna devam

Bugün dinlenemeyen gizli tanık "Kitapçı"nın savcılık beyanına değinen Tercan, "Kitapçı"nın kendisine yönelik doğrudan bir beyanda bulunmadığını, genel ifadeler kullandığını savundu.

Dosyaya gelen yazı cevaplar ve belgelerin okunmasının ardından söz verilen Tercan, dosyaya giren belgelerin henüz kendisine ulaşmadığını, inceledikten sonra bunlara ilişkin savunma yapmak istediğini söyledi.

Duruşmaya SEGBİS ile bağlanarak dinlenmesine karar verilen gizli tanık "Kitapçı" hazır edilemediği için dinlenemedi.

İlk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 9. Ceza Dairesince Yargıtay ek binadaki salonda görülen duruşmada, eski Anayasa Mahkemesi Üyesi Erdal Tercan, hakim karşısına çıktı. Tercan, duruşmaya tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı.

FETÖ'nün darbe girişimi sonrası meslekten ihraç edilen ve tutuklanan eski Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay ile Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) üyelerinin yargılanmasına devam edildi.

"Kitapçı"nın raportörlük için kendisinden referans olmasını istediğini, önce yardımcı olacağını söylediğini, ancak 6 ay sonra ikinci kez geldiğinde mahkeme başkanı ile arasının iyi olmaması nedeniyle yardımcı olamayacağını belirttiğini anlatan Tercan, aralarında cemaat bağlantısı olmadığını ileri sürdü.

"Kitapçı"ya "Sana referans olursam adın cemaatçiye çıkar" dediği yönündeki beyanı kabul etmeyen Tercan, "Ben cemaatçi değilim. Buna ilişkin somut delil yoktur. Bu kişiye de cemaatten uzak durması tavsiyesinde bulunmuş olabilirim." savunmasını yaptı.

Örgütün takip ettiği dosyalarda talimatla karar verdiği suçlamasını da reddeden Tercan, talimatla karar verecek mizaca sahip olmadığını ileri sürdü ve FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in bireysel başvurusunda çoğunluk ile hareket ederek, kabul edilemezlik kararı verdiğini anlattı.

Tercan, İstanbul'da FETÖ tutuklusu isimleri hukuka aykırı şekilde tahliye ettikleri gerekçesiyle yargılanan ve örgüt üyeliğinden hapis cezasına çarptırılan eski hakimler Mustafa Başer ile Metin Özçelik'in bireysel başvurularında ise hukuki kanaatine göre heyetin kararına muhalif kaldığını öne sürdü.