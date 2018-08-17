Eski Ankara Büyükelçisi Jeffrey Pompeo’nun Suriye Özel Danışmanı Oldu

Jeffrey, Amerika’nın Suriye politikasında Türkiye’yle daha fazla koordinasyon içinde olması gerektiğini savunan bir isim. Deneyimli büyükelçi geçmişte ayrıca, Suriye’de PYD/YPG’nin PKK’yla bağlantılı olduğuna işaret eden açıklamalar yapmıştı.

Jeffrey, “Türkiye’nin desteği ve bizimle Türkiye arasında bir koordinasyon olmadan Suriye’de bir Amerikan politikası olmaz, muhtemelen Irak’ta da yok. Bu kadar basit. Dolayısıyla o bölgelerde diplomatik, askeri ve diğer desteklerden yoksun operasyon yapmak Türkiye için de zor” görüşünü paylaşmıştı.

Jeffrey, koordinasyon eksikliğinden yakındı ve "Ciddi bir koordinasyon eksikliği var. Daha önce hiç bu kadar kötüsünü görmemiştim. Daha kendi içimizde koordine olamazken Türklerle nasıl koordine olabiliriz? Türkiye, Amerika’dan ne istiyor, ne amaçla gibi sorular üzerinde çalışmalıyız” dedi.

Bu arada Trump yönetimi, Suriye’deki istikrarlaştırma projelerine mali desteği sonlandırma kararı aldı. Yönetim buna gerekçe olarak, IŞİD’e karşı mücadele koalisyonundaki ortakların katkılarını arttırmalarını gösterdi.

