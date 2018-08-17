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Eski Ankara Büyükelçisi Jeffrey Pompeo’nun Suriye Özel Danışmanı Oldu

17.08.2018 21:47 | Son Güncelleme

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, Büyükelçi Jeffrey’nin “Cenevre Süreci” olarak bilinen ancak uzun süredir askıda olan barış girişimini yeniden canlandırmaya yönelik Amerikan çabalarına öncülük edeceğini bildirdi

Eski Ankara Büyükelçisi Jeffrey Pompeo’nun Suriye Özel Danışmanı Oldu

ABD’nin eski Ankara büyükelçilerinden James Jeffrey, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun Suriye özel danışmanlığı görevine atandı.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, Büyükelçi Jeffrey’nin “Cenevre Süreci” olarak bilinen ancak uzun süredir askıda olan barış girişimini yeniden canlandırmaya yönelik Amerikan çabalarına öncülük edeceğini bildirdi.

Jeffrey, geçmişte Türkiye’nin yanısıra Irak ve Arnavutluk’ta da büyükelçilik yapmış, ayrıca eski ABD başkanı George W.Bush’ın ulusal güvenlik danışman yardımcılığı görevini yürütmüştü.

Bakanlıktan 2012 yılında emekli olan Jeffrey, Amerikan dışişlerindeki en yüksek mevki olan ‘kariyer büyükelçisi’ sıfatına sahip.

Jeffrey, Amerika’nın Suriye politikasında Türkiye’yle daha fazla koordinasyon içinde olması gerektiğini savunan bir isim. Deneyimli büyükelçi geçmişte ayrıca, Suriye’de PYD/YPG’nin PKK’yla bağlantılı olduğuna işaret eden açıklamalar yapmıştı.

Jeffrey daha önce katıldığı bir oturumda “Türkiye’nin desteği olmadan Amerika’nın Suriye’de bir politikası olmaz” görüşünü dile getirmişti.

Jeffrey, “Türkiye’nin desteği ve bizimle Türkiye arasında bir koordinasyon olmadan Suriye’de bir Amerikan politikası olmaz, muhtemelen Irak’ta da yok. Bu kadar basit. Dolayısıyla o bölgelerde diplomatik, askeri ve diğer desteklerden yoksun operasyon yapmak Türkiye için de zor” görüşünü paylaşmıştı.

Jeffrey, koordinasyon eksikliğinden yakındı ve "Ciddi bir koordinasyon eksikliği var. Daha önce hiç bu kadar kötüsünü görmemiştim. Daha kendi içimizde koordine olamazken Türklerle nasıl koordine olabiliriz? Türkiye, Amerika’dan ne istiyor, ne amaçla gibi sorular üzerinde çalışmalıyız” dedi.

Bu arada Trump yönetimi, Suriye’deki istikrarlaştırma projelerine mali desteği sonlandırma kararı aldı. Yönetim buna gerekçe olarak, IŞİD’e karşı mücadele koalisyonundaki ortakların katkılarını arttırmalarını gösterdi.

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