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Eski Ankara İstihbarat Şube Müdürü Cihangir Ulusoy beraat etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.10.2018 14:18 | Son Güncelleme

FETÖ soruşturması kapsamında hakkında dava açılan eski Ankara İstihbarat Şube Müdürü Cihangir Ulusoy'un ilk celsede beraatına karar verildi.

Eski Ankara İstihbarat Şube Müdürü Cihangir Ulusoy beraat etti

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Anahtar Kelimeler:
cihangir ulusoy FETÖ Ankara İstihbarat Şube Müdürü

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Ergenekon, Balyozda ve benzeri davalarda oldugu gibi fetocularda tahliye edilecek, Olan mazlum kürt halkına oluyor.
brunson ayağını sürüdü,yakında hepsi çıkacak sanırım
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