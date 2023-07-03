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Eski Apple yöneticileri tarafından kurulan şirketin merak edilen cihazı yakında geliyor: Adı belli oldu!

03.07.2023 15:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2018'de eski Apple yöneticileri tarafından kurulan bir yapay zeka girişimi ilk ürününü piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Cihazın taşınabilir ekranları geçmişte bırakmayı ya da en azından insanların günlük yaşamının bir parçası olmaktan çıkarmayı amaçladığı söyleniyor.

Eski Apple yöneticileri tarafından kurulan şirketin merak edilen cihazı yakında geliyor: Adı belli oldu!

Tom's Guide'ın haberine göre; bahsedilen ürün, Humane isimli eski Apple yöneticileri tarafından 2018 yılında kurulan gizli yapay zeka girişiminin "Humane Ai Pin" adı verilen ürünü.

"YENİ BİR BAĞIMSIZ CİHAZ TÜRÜ"

Şirket, giyilebilir cihazın "yenilikçi kişisel bilgi işlem deneyimleri sağlamak için yapay zekanın gücünden yararlanan bir yazılım platformuna sahip yeni bir bağımsız cihaz türü" olacağını öne sürüyor.

Şirketin başkanı (ve Apple'ın eski çalışanı) Imran Chaudhri'nin bir prototipi sergileyen bir TED konuşması yaptığı nisan ayında o zamanlar isimsiz olan cihaza erken bakış atılmıştı.

Chaudhri'nin TED konuşmasındaki deneyimine bakılırsa cihazın ekranı yok, ancak Chaudhri'nin TED konuşmasında eşi Bethany Bongiorno'dan gelen bir çağrıyı yanıtlarken gösterdiği gibi, görünüşe göre cihaz metin ve görüntü yansıtabiliyor. Buna ek olarak çeviri desteği sunabiliyor ve bir sesli asistan olarak kullanılabiliyor.

Ancak cihazın ilk versiyonun bu yıl geleceği ortaya çıktı.

Cihaz için herhangi bir fiyatlandırma veya belirli bir çıkış tarihi açıklanmamış olsa da, ismi doğrulayan basın açıklaması en azından gelişmiş bir Snapdragon platformu tarafından destekleneceğini ve "bu yılın sonlarında" bir lansman olacağını gösterdi.

2024'e kaymayacağını varsayarak, ekim-aralık ayları arasında bir noktada lansmanın yapılacağına yönelik tahminler var.

Cihazın beklentileri karşılayıp karşılamayacağı ise bir diğer merak konusu...

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Anahtar Kelimeler:
Apple yapay zeka cihaz

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