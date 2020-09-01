Eski arabalar mı daha iyi yeni arabalar mı?

Yeni arabalar daha mı kötü ya da eski arabalar daha mı iyi? Bu soruları otomobil muhabbetlerinde sıklıkla duyarsınız. Kimisi, "yeni arabalar daha kötü abi" der; kimisi de "olur mu yeni arabalardaki teknoloji ve malzeme kalitesi tartışılır mı" der...

Biz de bu soruya bilimsel verilerle yanıt vermek istedik. Bakalım yeni arabalar daha mı kötü?

ESKİ ARABALAR DAHA MI SAĞLAM?

Otomobil sektörünün en büyük gizemlerinden biri olan “nerde o eski arabalar” klişesini bilimsel olarak işleyeceğiz.

Yeni arabalar eskilere göre daha mı uyduruk sorusuna yanıt arıyoruz: Bu konuya beş başlık altında bilimsel verilerle bakıyoruz. Sizce hangisi yeni arabalar mı daha iyi yoksa eskiler mi?

1. Aracın Sağlamlığı Açısından Bakalım

Eski otomobillere göre malzeme yapısı çok değişti. Artık daha yumuşak ve daha hafif malzemeler kullanılıyor. Araçların toplam ağırlığı eskiye göre daha hafif. Eskiden iyi motor ve sağlam karoser yeterliyken bugün performans, çevre dostu olma, ergonomik olma, aileye uygun olma gibi aşısı kompleks olma zorunluluğu sonucunda karoser sağlamlığı ve uzun ömürlülük konusunda biraz uzaklaşmış olabilir. Çünkü yeni otomobil teknolojilerinde odak notası, uzun ömür değil güvenli sürüş - konfor - performans. Ancak genelde elektronik arızası dışında mekanik kırılma çok az görülüyor. Bunun nedeni ise yeni teknolojilerle kırılma veya mekanik arıza az oluyor. Ancak teknik ekipmanın komplike yapısı durağan sağlamlığı sunamıyor.