HABER
  4. Eski araçlar Madrid ve Barselona'ya giremeyecek

Eski araçlar Madrid ve Barselona'ya giremeyecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.01.2020 14:18 | Son Güncelleme

İspanya'nın iki büyük kenti Madrid ve Barselona'da hava kirliliğini önlemek için getirilen, çevre kartı olmayan eski araçların kent merkezlerine giriş yasağı uygulanmaya başlandı

MADRİD (AA) - İspanya'nın iki büyük kenti Madrid ve Barselona'da hava kirliliğini önlemek için getirilen, çevre kartı olmayan eski araçların kent merkezlerine giriş yasağı uygulaması yürürlüğe girdi.

Hava kirliliği sorununun en çok yaşandığı şehirlerden başkent Madrid'de, yıllara göre 2000 öncesi benzinli ve 2006 öncesi dizel araçları kapsayan şehir merkezine giriş yasağı 1 Ocak itibarıyla başladı.

Şehir merkezine giriş izni olan araçlara Trafik Genel Müdürlüğünce verilen çevre kartlarını alma zorunluluğu getirildi.

Çevreye verdikleri zarara göre sınıflandırılan araçlardan sadece çevre dostu olarak adlandırılan elektrikli ve hibrit özellikleri olanlara şehir merkezinde yol kenarına park izni verilirken, diğer araçlar otoparkları kullanmak zorunda olacak.

Şehir merkezinde ikamet edenlere ise sadece bulundukları mahalleye yönelik araç park izni verildi.

Yönetmeliğe uymayan araçlara 90 avro para cezası kesilmesi öngörülüyor.

Ülkenin ikinci büyük kenti olan Barselona'da çevre kartı olmayan eski araçlara getirilen yasak için verilecek cezalar ise 100 ila 500 avro olarak açıklandı.

Barselona Belediyesi, yönetmeliğe uymayan araçların 1 Nisan'a kadar uyarılacağını, bu tarihten sonra ceza kesme işlemine başlanacağını duyurdu.

Barselona genelinde yaklaşık 95 kilometrekarelik alanı kapsayan, hava kirliliğine neden olan araçların trafiğe çıkış yasağının pazar hariç her gün 07.00 ile 20.00 saatleri arasında olacağı bildirildi.

Hava kirliliğini azaltmaya yönelik getirilen yeni uygulamadan dolayı Madrid'de 42 bin, Barselona'da ise 55 bin kadar eski model aracın şehir merkezlerine girişlerinin engelleneceği belirtiliyor.

PARTNER İzle ve öğren: Çocuk filmlerindeki gizli mesajlar İzle ve öğren: Çocuk filmlerindeki gizli mesajlar
Bolaman havzasına dev projeBolaman havzasına dev proje
2020'de vergilere uygulanacak zam oranları nedir?2020'de vergilere uygulanacak zam oranları nedir?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
eski araçlara kent merkezine giriş yasağı hava kirliliğine karşı önlem İspanya

En Çok Okunan Haberler

Avukat cübbesiyle erotik poz Adana'yı karıştırdı!

Avukat cübbesiyle erotik poz Adana'yı karıştırdı!

Fena kapıştılar! Attığı mesajı paylaştı

Fena kapıştılar! Attığı mesajı paylaştı

Albayrak müjdeyi verdi! KDV indirimi geldi

Albayrak müjdeyi verdi! KDV indirimi geldi

Yüzde 15 zamlandı!

Yüzde 15 zamlandı!

Yerli otomobilin ön sipariş fiyatı belli oldu!

Yerli otomobilin ön sipariş fiyatı belli oldu!

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Acele kamulaştırma kararı!

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Acele kamulaştırma kararı!

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

İzmir'de kanlı pusu! Korkunç dakikalar kameraya böyle yansıdı!

İzmir'de kanlı pusu! Korkunç dakikalar kameraya böyle yansıdı!

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Büyük ikramiyenin çıktığı ilçe belli oldu! Herkes onun peşinde

Büyük ikramiyenin çıktığı ilçe belli oldu! Herkes onun peşinde

Meteoroloji uyardı! İstanbullular dikkat

Meteoroloji uyardı! İstanbullular dikkat

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul'da gökkuşağı sürprizi!

İstanbul'da gökkuşağı sürprizi!

Kendini müdür olarak atamıştı... O belediye başkanı şimdi de mezarlık üstüne kafeterya yapıyor

Kendini müdür olarak atayan belediye başkanı şimdi de...

Çırağı tavana asıp, pantolonunu indirerek işkence yapmıştı! Flaş gelişme

Çırağı tavana asıp, pantolonunu indirerek işkence yapmıştı! Flaş gelişme

Büyük ikramiye çıkan bilet talihlileri 20'şer milyon TL'lik ikramiyelerini aldı

Büyük ikramiye talihlileri ikramiyelerini aldılar

İstanbul'da kahreden olay! Kaldırımda donarak öldü

İstanbul'da kahreden olay! Kaldırımda donarak öldü

İstanbul’da dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi

İstanbul'da dolu yağışı! Vatandaşlar zor anlar yaşadı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.