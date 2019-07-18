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Eski Arjantin Devlet Başkanı Yardımcısı Amado Boudou hapis cezası onandı

DÜNYA HABERLERİ  | 18.07.2019 07:31 | Son Güncelleme

Eski Arjantin Devlet Başkanı Yardımcısı Amado Boudou'ya, yolsuzluk suçlamasıyla verilen 5 yıl 10 aylık hapis cezası onaylandı.

Eski Arjantin Devlet Başkanı Yardımcısı Amado Boudou hapis cezası onandı

4 Numaralı Federal Mahkeme, eski Arjantin Devlet Başkanı Yardımcısı Amado Boudou'nun 2009-2011 yıllarında Ekonomi Bakanlığı'nı yürüttüğü dönemde görevini kötüye kullanarak, yolsuzluk yaptığı gerekçesiyle verilen 5 yıl 10 aylık hapis cezasını onayladı.

Boudou, Arjantin pezosu basma anlaşmasının verildiği Ciccone Calcografica şirketinin borçlarını yapılandırmış ve The Old Fund isimli hayalet şirket üzerinden finansman sağlayarak, Ciccone'nin batmasını engellemişti. 2011'de The Old Fund, Ciccone'nin yönetimini ele almış ve şirketin adını Güney Amerika Kıymetler Şirketi (CVS) olarak değiştirmişti.

CVS, Boudou hakkındaki yolsuzluk söylentilerinin çıktığı 2012 yılında çıkarılan bir yasa ile kamulaştırılmış ve Maliye Bakanlığına devredilmişti.

5 YIL 10 AY HAPSE ÇARPTIRILMIŞTI

Eski Devlet Başkanı Yardımcısı Boudou, geçen yılın ağustos ayında 5 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

Boudou, 2009 ila 2011 yılları arasında Ekonomi Bakanlığı görevinde bulunmuş, Eski Arjantin Devlet Başkanı Cristina Fernandez de Kirchner'ın ikinci başkanlık dönemi 2011-2015 yıllarında da Devlet Başkanlığı Yardımcılığı görevini yürütmüştü.

Kaynak: AA

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