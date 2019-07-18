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Eski Arjantin Devlet Başkanı Yardımcısı Boudou'nun hapis cezası onaylandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.07.2019 07:00 | Son Güncelleme

Mahkeme, Eski Arjantin Devlet Başkanı Yardımcısı Amado Boudou'ya verilen 5 yıl 10 aylık hapis cezasını onayladı

Eski Arjantin Devlet Başkanı Yardımcısı Amado Boudou'ya, yolsuzluk suçlamasıyla verilen hapis cezası onaylandı.

4 Numaralı Federal Mahkeme, Boudou'nun 2009-2011 yıllarında Ekonomi Bakanlığı'nı yürüttüğü dönemde görevini kötüye kullanarak, yolsuzluk yaptığı gerekçesiyle verilen 5 yıl 10 aylık hapis cezasını onayladı.

Boudou, Arjantin pezosu basma anlaşmasının verildiği Ciccone Calcografica şirketinin borçlarını yapılandırmış ve The Old Fund isimli hayalet şirket üzerinden finansman sağlayarak, Ciccone'nin batmasını engellemişti. 2011'de The Old Fund, Ciccone'nin yönetimini ele almış ve şirketin adını Güney Amerika Kıymetler Şirketi (CVS) olarak değiştirmişti.

CVS, Boudou hakkındaki yolsuzluk söylentilerinin çıktığı 2012 yılında çıkarılan bir yasa ile kamulaştırılmış ve Maliye Bakanlığına devredilmişti.

Eski Devlet Başkanı Yardımcısı Boudou, geçen yılın ağustos ayında 5 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

Boudou, 2009 ila 2011 yılları arasında Ekonomi Bakanlığı görevinde bulunmuş, Eski Arjantin Devlet Başkanı Cristina Fernandez de Kirchner'ın ikinci başkanlık dönemi 2011-2015 yıllarında da Devlet Başkanlığı Yardımcılığı görevini yürütmüştü.

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Eski Arjantin Devlet Başkanı Amado Boudou

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