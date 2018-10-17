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Eski Artvin Garnizon Komutanı Dinçsoy'un yargılanması

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.10.2018 22:11 | Son Güncelleme

Dinçsoy'un da aralarında bulunduğu biri firari, 6'sı tutuklu 15 sanığın yargılanmasına devam edildi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında aralarında eski Artvin Garnizon Komutanı piyade albay Adnan Dinçsoy'un da bulunduğu 15 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Trabzon 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanıklar Bayram Yeşiltaş, Bülent Nar ve Murat Köse ile tutuksuz sanıklar Taşkın Yavuz, İbrahim Akdaş, Ali Özkavak, Bekir Sıtkı Değirmenci, Eser Usta, Kadir Demirciçeşmesi, Murat Işıldak, Rıfat Demir'in yanı sıra yakınları ve avukatları katıldı.

Tutuklu sanıklardan Adnan Dinçsoy, Gümüşhane E Tipi kapalı Cezaevi, Ahmet Mente Kilis L Tipi Kapalı Cezaevi, Kürşad Karadeniz ise Sincan T Tipi Kapalı Cezaevi'nden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşma salonuna bağlandı.

Mahkeme heyeti başkanı, cumhuriyet savcısının bir önceki celsede sanıklar Dinçsoy, Mete, Yeşiltaş, Nar, Akdaş, Karadeniz, Köse ve Yavuz hakkında sunduğu mütalaayı okudu.

Son olarak Artvin Garnizon Komutanlığı görevinde bulunan Dinçsoy'un FETÖ/PDY yapılanması içinde "Atıf" kod ismini kullandığının tespit edildiğini aktaran heyet başkanı, gizli tanık Yıldız'ın sanık ile Samsun bölge müdürü olan "Selman" kod isimli örgüt yöneticisinin yönlendirmesi üzerine tanıştığını, sohbet adı altında toplantılar düzenlediği yönündeki ifadelerine yer verildiğini, risale okuyup örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in vaazlarını dinlettiğini, sanığın komutanlık sınavına gittiği Erzurum'da "Mehmet Ali" kod isimli örgüt yöneticisi ile görüşmesini istediği ve "Atıf" kod adını kullanan sanığı Halil Bülbüloğlu'na devrettiği yönündeki beyanları hatırlattı.

Mütalaada sanığın gizli tanık Yıldız ve Halil Bülbüloğlu ile görüştüğü, örgütsel faaliyetlere katıldığı, tanıkların beyanları ve sanığı tereddüt göstermeden teşhislerinin sadece kurgu senaryosu iddiası ile açıklanamayacağının yer aldığını belirten mahkeme başkanı, sanığın 10'dan 15 yıla kadar cezalandırılması ve tutukluluk halinin devamına karar verilmesinin talep edildiğini kaydetti.

Mahkeme başkanı, haklarında mütalaa hazırlanan sanıklardan Mente'nin "Asım", Yeşiltaş'ın "Murat", Nar'ın "Bilal", Aktaş'ın "Mustafa", Karadeniz'in "Mustafa" ve Köse'nin "Mehmet" kod ismini kullandıklarının tespit edildiğini anımsattı.

Sanık Dinçsoy, savunmasında, gizli tanık beyanlarının gerçeği yansıtmadığını ileri sürdü. Dinçsoy, cumhuriyet savcısının mütalaasını kabul etmediğini belirterek, beraatını ve tahliyesini talep etti.

Diğer tutuklu sanıklar da haklarındaki suçlamaları reddederek tahliyelerini istedi.

Sanık avukatlarının savunmalarının ardından mahkeme heyeti, tutuklu sanıklardan Nar ve Köse'nin yurt dışı yasağı getirilerek adli kontrol şartıyla tahliyelerine, diğer sanıkların ise mevcut hallerinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

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Adnan Dinçsoy Eski Artvin Garnizon Komutanı FETÖ Trabzon

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