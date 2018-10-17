Eski Artvin Garnizon Komutanı Dinçsoy'un yargılanması

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında aralarında eski Artvin Garnizon Komutanı piyade albay Adnan Dinçsoy'un da bulunduğu 15 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Trabzon 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanıklar Bayram Yeşiltaş, Bülent Nar ve Murat Köse ile tutuksuz sanıklar Taşkın Yavuz, İbrahim Akdaş, Ali Özkavak, Bekir Sıtkı Değirmenci, Eser Usta, Kadir Demirciçeşmesi, Murat Işıldak, Rıfat Demir'in yanı sıra yakınları ve avukatları katıldı.

Tutuklu sanıklardan Adnan Dinçsoy, Gümüşhane E Tipi kapalı Cezaevi, Ahmet Mente Kilis L Tipi Kapalı Cezaevi, Kürşad Karadeniz ise Sincan T Tipi Kapalı Cezaevi'nden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşma salonuna bağlandı.

Mahkeme heyeti başkanı, cumhuriyet savcısının bir önceki celsede sanıklar Dinçsoy, Mete, Yeşiltaş, Nar, Akdaş, Karadeniz, Köse ve Yavuz hakkında sunduğu mütalaayı okudu.

Son olarak Artvin Garnizon Komutanlığı görevinde bulunan Dinçsoy'un FETÖ/PDY yapılanması içinde "Atıf" kod ismini kullandığının tespit edildiğini aktaran heyet başkanı, gizli tanık Yıldız'ın sanık ile Samsun bölge müdürü olan "Selman" kod isimli örgüt yöneticisinin yönlendirmesi üzerine tanıştığını, sohbet adı altında toplantılar düzenlediği yönündeki ifadelerine yer verildiğini, risale okuyup örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in vaazlarını dinlettiğini, sanığın komutanlık sınavına gittiği Erzurum'da "Mehmet Ali" kod isimli örgüt yöneticisi ile görüşmesini istediği ve "Atıf" kod adını kullanan sanığı Halil Bülbüloğlu'na devrettiği yönündeki beyanları hatırlattı.