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Eski aşıklar rakip oldu! Barış Murat Yağcı ve Nisa Bölükbaşı ayrı takımlarda

12.12.2021 14:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor'da yakın arkadaş olup yarışmadan sonra dudak dudağa fotoğrafları ifşa olan ve bir süre ilişki yaşayan Barış Murat Yağcı ve Nisa Bölükbaşı ayrı takımlarda adaya dönüyor.

Eski aşıklar rakip oldu! Barış Murat Yağcı ve Nisa Bölükbaşı ayrı takımlarda

Survivor All Star 2021 kadrosu Acun Ilıcalı tarafından açıklandı. Acun Ilıcalı'nın kişisel Instagram hesabından duyurduğu isimler arasında yarışm ve sonrasında gündeme sık sık gelen Barış Murat Yağcı ve Nisa Bölükbaşı da var.

Ancak eski aşıklar yarışmada ayrı takımlarda yer alacaklar. Barış Murat Yağcı Ünlüler Takımı'nda yarışacakken Nisa Bölükbaşı ise Gönüllüler Takımı'nda yer alıyor.

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Survivor All Star'da bir dönem Nisa'ya aşkını ilan eden Sercan Yıldırım da bulunuyor. Ancak Sercan Yıldırım bir süre önce evlenerek yarışmaya da evli olarak katılıyor.

AŞK İDDİASI VARDI

All Star kadrosunda yer alan Nisa ve Ogeday'ın flört ettiği iddia ediliyordu. Nisa ve Ogeday, bir arkadaşlarının doğum gününe birlikte katıldı. İkiliden konuyla ilgili henüz bir açıklama gelmedi. İki yarışmacı da bu sene gönüllüler takımında yarışacak.


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Anahtar Kelimeler:
survivor Barış Murat Yağcı Nisa Bölükbaşı
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