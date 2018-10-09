Eski askeri hakimlerin yargılanmasına devam edildi

İddianamede, darbecilerce hazırlanan sıkıyönetim mahkemeleri listesinde FETÖ'cü hakim ve savcıların görevlendirildiği, örgütün askeri yargıya yerleşerek TSK yapılanmasını askeri yargıdaki etkinliğiyle sağlamaya çalıştığı, AYİM'de kurmay subayların teamülde görev süresi 2 yıl iken sanığın 3 yıl görev yaptığı ve örgütün gizli haberleşme programı ByLock kullandığı, örgütün stratejisi, amaçları, faaliyetleri doğrultusunda sıkı bir disiplinle hareket ettiği bildirildi.

FETÖ'nün darbe girişimi sonrası meslekten ihraç edilen ve tutuklanan Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) üyeleri ile askeri hakimlerin yargılanmasına devam edildi.

Savunma için söz verilen Bek, AYİM 3. Dairesi üyesiyken 15 Temmuz darbe girişiminin ardından 20 Temmuz'da gözaltına alınıp serbest bırakıldığını, daha sonra gizli tanık ifadesiyle gözaltına alınıp yeniden serbest kaldığını, üçüncü kez gözaltına alınmasının ardından tutuklandığını anlattı.

Görev yaptığı AYİM 3. Dairesinin tazminat ve harcırahlarla ilgili dosyalara baktığını belirten Bek, FETÖ'nün ilgilendiği kararların AYİM'in personel atamaları ile askeri öğrencilikten çıkarılanların dosyalarını görüşen 1 ve 2. dairesinden çıktığını söyledi.

Sözde sıkıyönetim mahkemeleri görevlendirme listesinde isminin bulunmadığını savunan Bek, görevlendirmeyle ilgili bilirkişi raporunda, listede 3. Dairenin kaldırılıp üyelerinin diğer dairelere ve Milli Savunma Bakanlığına gönderildiğinin, kendisi gibi subay üyelere ise görev verilmediğinin yazıldığını söyledi.

AYİM'de teamüllere aykırı şekilde 2 yıldan fazla çalıştığı yönündeki suçlamaya değinen Bek, mevzuata göre askeri hakim sınıfından olmayanların görev süresinin 4 yıl olduğunu ancak 2 yıl olarak uygulandığını söyledi. Bek, kendisinin AYİM'in kapatılacak olması ve arada kalan kısa sürede yeni gelecek üyelerden verim alınamayacağı gerekçesiyle 3 yıl görev yapmasının istendiğini ileri sürdü.

Hakkında ifade veren gizli tanığın beyanlarının hayal ürünü olduğunu ve somut bilgi içermediğini savunan Bek, ifadelerinin çelişkili olduğunu iddia etti.

ByLock kullanmadığını, telefonuna yüklemediğini öne süren Bek, tahliyesini istedi.

Verilen aranın ardından toplanan mahkeme heyeti, tahliye talebini reddettiği sanığın tutukluluk halinin devamına hükmetti.

Duruşma 4 Aralık'a bırakıldı.

