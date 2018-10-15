Eski askeri hakimlerin yargılanmasına devam edildi

Sanık Öztoprak, "Sıkıyönetim görevlendirme listesini hazırlayanlarca önemli görülen biriysem, beni Ankara 1 No'lu sıkıyönetim savcısı yapmışlar çünkü, darbe girişiminden önce benimle de toplantı yapmış olmaları gerekmez mi?" dedi.

Darbe davalarındaki itirafçı beyanlarına göre girişimden 8-10 gün önce hazırlık toplantıları yapıldığını aktaran Öztoprak, bilirkişi raporunda da sözde sıkıyönetim görevlendirme listesinin Mayıs ayında hazırlandığının belirtildiğini söyledi.

İlk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 9. Ceza Dairesince Yargıtay ek binadaki salonda görülen duruşmaya tutuklu sanık Öztoprak ile avukatı ve ailesi katıldı.

FETÖ'nün darbe girişimi sonrası meslekten ihraç edilen ve tutuklanan Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) üyeleri ile askeri hakimlerin yargılanmasına devam edildi.

Çalıştığı ve oturduğu yerin kameralarla dolu olduğunu belirten Öztoprak, bu konunun araştırılmasını istedi. Öztoprak, "Araştırılmış ve FETÖ ile irtibatım olmadığı tespit edilmiş zaten ama iddianameye yansıtılmamış." iddiasında bulundu.

Darbe suçundan yargılanan ve sözde sıkıyönetim direktifinde imzası bulunan eski Albay Cemil Turhan ve eski Tuğgeneral Mehmet Partigöç'ün ismini ilk kez cezaevinde duyduğunu savunan Öztoprak, başkalarınca bilgisi dışında hazırlanan bir listeden sorumlu tutulamayacağını dile getirdi.

Sıkıyönetim direktifinin tüm birliklere gönderildiğini, askerin çoğunun ise buna uymadığını anlatan Öztoprak, TSK İç Hizmet Kanunu'na göre, konusu suç teşkil eden emrin yerine getirilemeyeceğini, direktifi o gün görmüş olsaydı kendisinin de buna uymayacağını savundu.

Darbe davalarında birçok itirafçı çıktığını ve birçok konuyu anlattıklarını hatırlatan Öztoprak, buna karşın sıkıyönetim listesini kimin yaptığının anlatılmadığını kaydetti.

Öztoprak, eski askeri hakimler Ahmet Zeki Üçok, Mehmet Çelik ve Muzaffer Yasin Aslan aleyhine verdiği kararlar nedeniyle listede olduğunu düşündüğünü söyledi.

Verilen aranın ardından mahkeme heyeti, sanığın tahliye talebini reddederek tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Eski Askeri Yargıtay Başkanı Ahmet Zeki Liman ile bazı eski Askeri Yargıtay üyelerinin tanık olarak dinlenmesi, duruşmanın 10 Aralık'a bırakılması kararlaştırıldı.

