Eski askeri hastane, Askeri Sağlık Müzesi olacak

ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE'de, 1890'lı yılların başında yaptırılan eski askeri hastane, Askeri Sağlık Müzesi yapılacak.

Sultan II. Abdulhamid Han tarafından yaptırılan eski askeri hastane, 1912 tarihindeki depremde hasar gördü. Ardından da Çanakkale Savaşları sırasında bombalandı. 1930’ların sonunda kullanım dışı kalan eski askeri hastanenin Askeri Sağlık Müzesi olması için proje hazırlandı. Ziyaretçilere, savaş dönemini sağlık ve insaniyet üzerinden anlatacak olan proje ile dönemin şartları içinde sıhhiye hizmetinin önemi de aktarılacak.

Askeri Sağlık Müze projesi için düzenlenen bilgilendirme toplantısı Çanakkale Valisi Orhan Tavlı başkanlığında yapıldı. Toplantıya; Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdür Yardımcısı Yakup Harmanda, İstanbul Anıtlar ve Röleve Anıtlar Müdür Yardımcısı Hasan Karaya, İstanbul Anıtlar ve Röleve Anıtlar Müdürlüğü Mimari Şafak Çakmak, İl Kültür Turizm Müdürü Kemal Dokuz, Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürü Çağman Esirgemez, Müze Müdürü Ali Atmaca, Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği Çanakkale Körfez Yöresel Temsil Kurulu Başkanı Ahmet Çelik, Çanakkale Turistik Otelciler, İşletmeciler ve Yatırımcılar Derneği Başkanı Armağan Aydeğer, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı Personeli Mustafa Kafkas Dereli, Sanatçı-Yazar Ahmet Yenilmez, Belgesel Yapımcısı ve Koordinatör Satuk Buğra Yenilmez, proje sorumluları ve ilgili personel katıldı.

Askeri Sağlık Müzesi tamamlandığında içerisinde, Müze Sergi Alanı, Kütüphane, etkileşimli öğrenme odaları, grup çalışma odaları, Kızılay ilk yardım atölyesi, Anatomi atölyesi, tıbbı bitkiler laboratuarı, Mikrobioloji ve DNA laboratuvarı, konferans salonu, fuaye, geçici sergi, müze mağaza, İl Kültür Müdürlüğü ofis alanı, kapalı otopark alanları bulunacak.

Çanakkale’de yapılacak olan Türkiye’deki ilk Askeri Sağlık Müzesi, örneğine rastlanmamış bir konsept ile tarihi yaşatacak, Çanakkale tarihine, kültürüne ve turizmine katkı sunacak.

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